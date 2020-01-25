Кике Сетьен: Мы действовали плохо, и над многим нужно работать

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал выездное поражение от "Валенсии" в матче 21-го тура Ла Лиги.

"В первом тайме мы действовали плохо. Мы занимали неверные позиции, нам не хватало точности.

Многому из увиденного в первом тайме нужно дать оценку. Некоторые вещи мы еще не понимаем, либо они не были объяснены должным образом. Во втором тайме мы смогли сыграть лучше и имели явные голевые моменты. Увы, нам не удалось их реализовать, и мы пропустили второй мяч. Нужно понимать, что, честно говоря, "Валенсия" заслуживала большего в первом тайме. Мы действовали плохо, и над многим нужно работать.

Соперники здорово работали против Фати и Месси, ограничив их влияние. Это болезненное поражение, которое мы постараемся забыть как можно скорее", – заявил Кике Сетьен.