А при Вальверде такое было? Валенсия - Барселона 2:0. Видео голов и обзор матча

Полный крах стиля Кике Сетьена... Полнейший. "Барселона" с новым тренером возвращается к лекалам тики-таки, что связанна с контролем мяча и огромным количеством передач, но результата это не дает. Пока что. Сначала была бледная с точки зрения конструктива игра с "Гранадой", затем откровенный "отскок" от "Ибицы" в Кубке Испании и вот сейчас – показательная порка от "Валенсии".

"Лос Чес" идеально как для такого стиля соперника сыграли в противодействии – с активным прессингом, максимально быстрым продвижением мяча и агрессией в атаке. Свою победу "Валенсия" заслужила. Смотрите видеообзор матча 21-го тура Ла Лиги "Валенсия" - "Барселона".

Валенсия. Стадион "Месталья"

"Валенсия" - "Барселона" 2:0

Голы: Хорди Альба 48 (авт.), Максимилиано Гомес 77