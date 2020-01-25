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А при Вальверде такое было? Валенсия - Барселона 2:0. Видео голов и обзор матча
Валенсия - Барселона ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.01.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Полный крах стиля Кике Сетьена... Полнейший. "Барселона" с новым тренером возвращается к лекалам тики-таки, что связанна с контролем мяча и огромным количеством передач, но результата это не дает. Пока что. Сначала была бледная с точки зрения конструктива игра с "Гранадой", затем откровенный "отскок" от "Ибицы" в Кубке Испании и вот сейчас – показательная порка от "Валенсии".
"Лос Чес" идеально как для такого стиля соперника сыграли в противодействии – с активным прессингом, максимально быстрым продвижением мяча и агрессией в атаке. Свою победу "Валенсия" заслужила. Смотрите видеообзор матча 21-го тура Ла Лиги "Валенсия" - "Барселона".
Валенсия. Стадион "Месталья"
"Валенсия" - "Барселона" 2:0
Голы: Хорди Альба 48 (авт.), Максимилиано Гомес 77