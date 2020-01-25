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Наставник Валенсии Селадес: Мы подошли с правильным настроем и вышли из матча победителями

Испания
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Альберт Селадес поделился мыслями после победы над "Барсой"

Наставник Валенсии Селадес: Мы подошли с правильным настроем и вышли из матча победителями
Новина українською

Главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес прокомментировал домашнюю победу над "Барселоной" в рамках 21-го тура Ла Лиги.

"Мы счастливы. Победить "Барселону" очень сложно, и мы хорошо сыграли. Мы показали отличную командную работу. Все понимают, насколько отсутствие Парехо и Родриго было проблемой для нас, но мы сильны как команда.

Первый тайм мы провели исключительно хорошо, но не воспользовались моментами. Ко второму тайму мы подошли с правильным настроем и вышли из матча победителями, несмотря на манеру игры "Барсы". Макси Гомесу еще многое предстоит пройти. Он очень молод, но у него сильный характер.

Важно не то, что случилось в эпизоде с пенальти, а то, как он отреагировал на произошедшее. Мы довольны его выступлением", – рассказал Альберт Селадес.

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В статье: Валенсия (Испания) Барселона Ла Лига Альберт Селадес
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