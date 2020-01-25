Вальядолид - Реал. Прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 21-й тур. Испания. Вальядолид. Стадион "Хосе Сорилья". 26.01.2020. 22:00. Арбитр в поле – Рикардо Де Бургос; трансляция в Украине – "Футбол 1", Oll.tv, MEGOGO

Теоретически этот матч не должен быть сложным для "Реала". "Вальядолид" – команда скромная, хотя на своем стадионе всегда пытается показать зубки. На неделе "пусела" уступили в Кубке Испании "Тенерифе", а в Ла Лиге у "Вальядолида" продолжается серия из восьми поединков без побед. Основа этой серии – ничьи, но этого, естественно, не достаточно для спокойной жизни.

Даже в домашних поединках "Вальядолиду" в последнее время не все удается. В четырех последних поединках на "Хосе Сорилья" – поражение и три ничьи, а последняя победа датирована началом ноября прошлого года. Не самое лучшее настроение сейчас у команды Серхио.

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Однако помнят футболисты "Вальядолида" об успехе на "Сантьяго Бернабеу" в первом круге. Тогда "пусела" долго держали оборону, поздно пропустили, но смогли за те минуты, которые оставались до финального свистка, забить в ответ. С пониманием того, что против "Реала" можно играть эффективно, "Вальядолид" и начнет отчетный матч.

"Реал" на неделе прошел дальше в Кубке Испании, однако сил затратил много. К тому же, Зидан применил минимальную ротацию, поэтому нагрузка упала на плечи основных футболистов. А вот кто точно получит отдых – это Дани Карвахаль. Он дисквалифицирован, поэтому справа в обороне читается выход Начо. Вовремя восстановился от повреждения Серхио Рамос, тренировавшийся в общей группе без ограничений. А вот Гарет Бэйл снова в лазарете. Он травмировался в кубковой игре и составил компанию функционально не готовым Марко Асенсио и Эдену Азару. Последний уже на подходе, но выезд в Вальядолид точно пропустит. По тренерскому решению не включен в состав Винисиус Жуниор.

Отметим, что "Реал" в этом сезоне позволил своим игрокам, отправленным в аренду в другие команды, играть против себя, поэтому "Вальядолид" не будет ограничен в контексте кадрового наполнения.

Прогноз. Победа "Реала" 1:0.

Ставка : это будет непростой матч, в котором "Реал" должен уповать на физическую мощь и более высокое индивидуальное мастерство исполнителей. Этого в теории будет достаточно для минимальной победы. Напрашивается ставка с малым количеством голов, например – тотал меньше 2,5.