Вальядолид - Реал. Смотреть онлайн LIVE трансляцию матча Ла Лиги

В конце 2019-го года болельщики "Реала" пережили очередное разочарование, когда после хорошего Эль-Класико мадридцы не победили "Бетис" и отпустили "Барселону" в небольшой отрыв. Однако первый месяц 2020-го может отдать все долги. "Реал" выиграл трофей Суперкубка Испании, а сегодня имеет возможность оторваться от "Барселоны" на три очка. Для этого нужно победить "Вальядолид".

Матч состоится 26-го января 2020-го года в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция – в матч-центре UA-Футбол >>>. О предматчевых раскладах читайте в анонсе поединка авторства Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямой видеоэфир матча "Вальядолид" - "Реал" благодаря сигналу MEGOGO.

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