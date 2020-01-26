Альбасете - Депортиво. Смотреть онлайн LIVE трансляцию матча Сегунды

"Альбасете" сейчас ближе к зоне вылета, чем к группе лидеров. Неудивительно, ведь у команды продолжается семиматчевая серия без побед. Кроме того, в течение этого сложного периода команда Романа Зозули вылетела из Кубка Испании, поэтому приходится бороться не только с соперниками, но и с собой.

"Депортиво" – грозный соперник по имени, но не по текущей ситуацией. Ла-корунцы идут в зоне вылета и не будут на поле "Альбасете" фаворитами. Смотрим в прямом эфире поединок 25-го тура Сегунды с участием команды Романа Зозули. Начало – 17:00. Доступно без регистрации.