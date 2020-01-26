Испания
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Атлетико повторил свой антирекорд результативности, забив 22 гола в 21 матче Ла Лиги
Атака мадридцев не впечатляет
"Атлетико" вновь потерял очки в чемпионате Испании, сыграв вничью с "Леганесом" (0:0) в 21-м туре. Это уже шестая сухая ничья для подопечных Диего Симеоне в этом сезоне.
Всего на счету "рохибланкос" 22 гола в 21 матче. Таким образом клуб повторил свой собственный антирекорд результативности в Ла Лиге (ранее идентичные показатели у команды были в сезонах 2004/05, 1981/82 и 1979/80).
"Атлетико" с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидеров на 7 пунктов.
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