Диего Симеоне: Имя не гарантирует вам стабильной игры. Мы будем работать дальше для побед

Главный тренер мадридский "Атлетико" Диего Симеоне поделился мыслями после ничьи с "Леганесом" в рамках 21-го тура Ла Лиги.

"И вновь мы не смогли сыграть так, как хотим, в первом тайме. Во втором мы были ближе к тому, что хотелось бы видеть. У нас было ощущение, что мы можем победить. Имя не гарантирует вам стабильной игры. Нужно начинать матчи так, как мы играли во втором тайме. Раньше мы проигрывали подобные встречи.

Мы будем восстанавливаться и работать, искать альтернативные варианты, принимать решения. Я должен поступать так, как лучше для команды. У нас есть неделя, чтобы вернуть спокойствие, чтобы восстановить силы. Мы хотим выйти на субботний матч с надеждой на победу. Команда провела три встречи, которые сложились не так, как хотелось. Мы столкнулись с проблемами, которые приводят к поражениям, но парни в порядке. Не сомневаюсь, у нас будет позитивная атмосфера после того, как все увидят, что мы могли выиграть матч во втором тайме.

Я уважаю мнение фанатов. Когда я во второй раз пришел играть в "Атлетико", я действовал не лучшим образом и подвергался критике, потому что люди хотят видеть, как их команда побеждает. Я как тренер хочу найти такое решение, при котором люди будут приходить на стадион и получать удовольствие от игры их команды", – рассказал Диего Симеоне.