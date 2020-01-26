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Примера. 21-й тур. Сельта и Эйбар друг другу не забивали, Хетафе минимально бьет Бетис

Испания
(1 голосов)

Завершение 21-го тура

Примера. 21-й тур. Сельта и Эйбар друг другу не забивали, Хетафе минимально бьет Бетис
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эйбар" не выиграл, но результат матча с "Сельтой" нельзя назвать неудачным. Баски продолжают работу по цементированию линии обороны: не пропустили "оружейники" уже в третьем из последних четырех поединков. В течение этой серии только "Валенсия" сумела найти пути к воротам "Эйбара".

А "Сельта" грешит ничьими. Это уже пятая в последних семи матчах при двух поражениях. Очки капают в копилку, но темп настолько медленный, что покинуть зону вылета это не позволяет.

Примера. 21-й тур. Сельта и Эйбар друг другу не забивали, Хетафе минимально бьет Бетис - изображение 1

Виго. Стадион "Балаидос"
"Сельта" - "Эйбар" 0:0

"Сельта": Рубен, Нестор Араухо, Окай Йокушлу, Франсиско Пейнадо, Яго Аспас, Пионе Систо (Габриэль Фернандес 62), Рафинья Алькантара, Лукас Оласа, Кевин Васкес (Уго Мальо 75), Жейсон Мурильо, Сантьяго Мина (Денис Суарес 73)

"Эйбар": Марко Дмитрович, Фабиан Орельяна, Эстебан Бургос, Педро Бигас, Серхио Альварес (Себастьян Кристофоро 52), Такаси Инуи (Пабло де Бласис 67), Серхи Энрич, Эду Экспозито, Хосе Анхель, Педро Леон (Папа Кули Диоп 75), Альваро Техеро

Предупреждение: Яго Аспас 63

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В статье: Сельта (Виго) "Хетафе" Бетис (Севилья) Эйбар
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