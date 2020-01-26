Примера. 21-й тур. Вальядолид - Реал 0:1. Минимализм на грани с нулячестю

После того, что "Барса" учудила вчера, "Реал" не имел права на ошибку. Слишком хорошо складываются сопутствующие обстоятельства для мадридцев в этом месяце, чтобы пренебрегать ими. Пусть и со скрипом, но собственной силы хватает для побед над командами типа "Вальядолида". Поэтому и первое место в турнирной таблице.

Но первый тайм был невероятно пресным. "Реал" понимал важность очков, стоящих на кону, однако конвертировать это понимание в реальную спортивную агрессию не мог. Только два удара в направлении ворот в течение тайма и ни в створ ворот – показательный факт.

Как и в матче с "Севильей", помочь игрокам атаки пытался Каземиро. Именно ему принадлежит единственный более-менее острый эпизод "Реала" в первом тайме. Собственно, бразилец даже забил ударом головой после подачи со стандарта, но находился в минимальном офсайде. Это и зафиксировали видеоассистенты.

"Вальядолид" защищался без труда и главное – без паники. Этой команде непросто даются голы, но на ничью "пусела" играть умеют.

После перерыва хозяева еще больше внимания сконцентрировали на обороне, но и "Реал" не создавал того давления, от которого на лоб лезли бы глаза. Но Зидан не нервничал, словно чувствовал, что его подопечные найдут свой момент. Так и случилось. Начо после подачи Крооса с фланга вколотил мяч точно под штангу. Это был один из трех ударов "Реала" в плоскость. Еще Бензема и Родриго пошатнули это затишье, но не забили.

"Вальядолид" активно впереди заиграл только после пропущенного. Однако времени уже было слишком мало. Было несколько интересных ударов, но Тибо Куртуа еще в первом тайме размялся для такого испытания, когда перекусывал прострелы и навесы. Когда же забил Серхио Наварро, то судья "зажег" флажок: у нападающего "Вальядолид" офсайд был более четкий, чем у Каземиро в первом тайме.

Со скрипом, сквозь тонкую щель, но "Реал" продвигается вперед и отрывается от "Барселоны". Далее будет интереснее.

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Реал" 0:1

Гол: Хосе Игнасио Начо 78

"Вальядолид": Хорди Масип, Хоакин Фернандес, Кико, Энес Унал (Оскар Плано 76), Серхио Наварро, Рауль Гарсия, Рубен Алькарас, Федерико Сан Эметерио (Мигель Де ла Фуэнте 81), Антоньито, Мичел (Тони Суарес 58), Мохаммед Салису

"Реал": Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Тони Кроос, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Лука Модрич (Федерико Вальверде 88), Иско (Лукас Васкес 73), Ферлан Менди, Родриго Силва (Лука Йович 90+3)

Предупреждения: Хоакин Фернандес 10 - Рафаэль Варан 36, Лука Модрич 57, Хосе Игнасио Начо 76