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Примера. 21-й тур. Вальядолид - Реал 0:1. Минимализм на грани с нулячестю

Испания
(2 голосов)

Зидан уходит в отрыв

Примера. 21-й тур. Вальядолид - Реал 0:1. Минимализм на грани с нулячестю
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

После того, что "Барса" учудила вчера, "Реал" не имел права на ошибку. Слишком хорошо складываются сопутствующие обстоятельства для мадридцев в этом месяце, чтобы пренебрегать ими. Пусть и со скрипом, но собственной силы хватает для побед над командами типа "Вальядолида". Поэтому и первое место в турнирной таблице.

Но первый тайм был невероятно пресным. "Реал" понимал важность очков, стоящих на кону, однако конвертировать это понимание в реальную спортивную агрессию не мог. Только два удара в направлении ворот в течение тайма и ни в створ ворот – показательный факт.

Примера. 21-й тур. Вальядолид - Реал 0:1. Минимализм на грани с нулячестю - изображение 1

Как и в матче с "Севильей", помочь игрокам атаки пытался Каземиро. Именно ему принадлежит единственный более-менее острый эпизод "Реала" в первом тайме. Собственно, бразилец даже забил ударом головой после подачи со стандарта, но находился в минимальном офсайде. Это и зафиксировали видеоассистенты.

"Вальядолид" защищался без труда и главное – без паники. Этой команде непросто даются голы, но на ничью "пусела" играть умеют.

Примера. 21-й тур. Вальядолид - Реал 0:1. Минимализм на грани с нулячестю - изображение 2

После перерыва хозяева еще больше внимания сконцентрировали на обороне, но и "Реал" не создавал того давления, от которого на лоб лезли бы глаза. Но Зидан не нервничал, словно чувствовал, что его подопечные найдут свой момент. Так и случилось. Начо после подачи Крооса с фланга вколотил мяч точно под штангу. Это был один из трех ударов "Реала" в плоскость. Еще Бензема и Родриго пошатнули это затишье, но не забили.

Примера. 21-й тур. Вальядолид - Реал 0:1. Минимализм на грани с нулячестю - изображение 3

"Вальядолид" активно впереди заиграл только после пропущенного. Однако времени уже было слишком мало. Было несколько интересных ударов, но Тибо Куртуа еще в первом тайме размялся для такого испытания, когда перекусывал прострелы и навесы. Когда же забил Серхио Наварро, то судья "зажег" флажок: у нападающего "Вальядолид" офсайд был более четкий, чем у Каземиро в первом тайме.

Со скрипом, сквозь тонкую щель, но "Реал" продвигается вперед и отрывается от "Барселоны". Далее будет интереснее.

Примера. 21-й тур. Вальядолид - Реал 0:1. Минимализм на грани с нулячестю - изображение 4

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"
"Вальядолид" - "Реал" 0:1
Гол: Хосе Игнасио Начо 78

"Вальядолид": Хорди Масип, Хоакин Фернандес, Кико, Энес Унал (Оскар Плано 76), Серхио Наварро, Рауль Гарсия, Рубен Алькарас, Федерико Сан Эметерио (Мигель Де ла Фуэнте 81), Антоньито, Мичел (Тони Суарес 58), Мохаммед Салису

"Реал": Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Тони Кроос, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Лука Модрич (Федерико Вальверде 88), Иско (Лукас Васкес 73), Ферлан Менди, Родриго Силва (Лука Йович 90+3)

Предупреждения: Хоакин Фернандес 10 - Рафаэль Варан 36, Лука Модрич 57, Хосе Игнасио Начо 76

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания)
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Комментарии (19)
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metall5291 (Kharkiv)
27.01.2020 в 00:16
Обычно поздравляют с победой в игре, на этот раз можно поздравить просто с тремя очками и только. Игры со стороны столичного Реала - не заметил. Вальядолид - молодцы, почти выстояли, в конце даже нажимали. Что с них взять, команда аутсайдер. А вот Реал Мадрид, увы, недалеко ушел то Барсы. На три очка в таблице, но никуда по игре. С такой игрой в Лиге Чемпионов делать нечего.
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0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
27.01.2020 в 00:20
Вчера думал о Лиге Чемпионов, аж дрожь по телу прошла. Представил Барсу с вчерашней игрой на Энфилд...... Боже помилуй.... наверное было бы 9-0
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.01.2020 в 00:01
валидолит реал
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+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.01.2020 в 00:05
Реал -то валидолит, а Барса из заМесса выйти не может))
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
27.01.2020 в 00:05
Да какой там валидол. Играть то от не хотят, то от не умеют..
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0
-2
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MES QUE UN CLUB
26.01.2020 в 23:59
Поздравляю Реал с победой. Счёт по игре. Какую бы они игру не показывали, а первое место о чём то говорит и прежде всего, что у нас барселонцев игра ж@па. А были бы дела получше у Атлетико, то и ж@па была бы глубже.
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+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
27.01.2020 в 00:05
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0
0
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MES QUE UN CLUB
27.01.2020 в 00:10
Дружище, выглядит странно, но вчера даже моя жена посмотрела со мной игру минут пять и со словами: « уснуть можно, задолбали этим бестолковым перекатыванием мяча и хождением по полю» встала и пошла своими делами заниматься.
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.01.2020 в 23:56
Щось оленю не везе: Барса програла, Мессі антигерой, Реал виграв, КР забив восьмий м'яч поспіль у чемпіонаті)))
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
26.01.2020 в 23:58
Думаешь выдержит? Или предстоит суицид с харакири?
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+3
-2
oda1979 (Запорожье)
26.01.2020 в 23:55
Реал и Барса видимо окончательно решили похоронить испанский футбол:))) забили на футбол полностью...
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+4
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.01.2020 в 23:58
Не только они, ещё и Атлетико))
Ответить
+3
-2
oda1979 (Запорожье)
26.01.2020 в 23:59
Жуть полная.. унылые матчи. В Испании соо, таланты футбольные закончились?
+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.01.2020 в 00:01
Чемпионат Италии в игровом качестве сейчас намного интереснее чем чемпионат Испании
+3
-2
avatar
Muxtarr (Днепр)
26.01.2020 в 23:54
Не было сомнений что Реал обыграет свой фарм-клуб. Чемп для Барсы потерян, тут главное сделать правильно перестройку с прицелом на будущий сезон. А Реалу раз в 4 года можно и давать выигрывать лигу, чтобы и ребята порадовались, и в Барселоне не пресытились победами)
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
26.01.2020 в 23:56
Угу, особенно когда в конце гол забили:)) тебя что, местные алени покусали?
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+2
-3
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MES QUE UN CLUB
27.01.2020 в 00:02
Muxtarr (Днепр) Ну фармом я бы не торопился их называть, это не УПЛ. И первый матч между ними вспомни.
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0
-1
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Muxtarr (Днепр)
27.01.2020 в 00:07
Президент Вальядолида Роналдо, тот что Зубастик и почетный посол Реала. Игроки Реала идут в аренду в Вальядолид - того же Лунина вспомни. Это ли не фарм?
0
-3
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MES QUE UN CLUB
27.01.2020 в 00:15
Для меня это не показатель. Я бы не стал из-за этого какие-то проблемы делать. Вон у попугаев барселонец тренер и что? Испортил обедню с пребольшом удовольствием.
0
-1

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