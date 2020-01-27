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Сквозь тонкую щель. Вальядолид - Реал 0:1. Обзор матча и видео гола

Испания
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Вальядолид - Реал ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 26.01.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Сквозь тонкую щель. Вальядолид - Реал 0:1. Обзор матча и видео гола
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" с огромными потугами одержал победу над "Вальядолидом", но это лучше, чем было в первом круге на "Сантьяго Бернабеу". Тогда мадридцы вообще сыграли вничью, поэтому можно говорить о продвижении вперед.

А если серьезно, то это матч из категории тех, которые ценны лишь результатом. Ибо игра не принесла удовольствие болельщикам "Реала". Смотрите видеообзор поединка 21-го тура Ла Лиги "Вальядолид" - "Реал".

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"
"Вальядолид" - "Реал" 0:1
Гол: Хосе Игнасио Начо 78

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В статье: Зинедин Зидан Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания)
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