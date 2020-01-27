Сквозь тонкую щель. Вальядолид - Реал 0:1. Обзор матча и видео гола

"Реал" с огромными потугами одержал победу над "Вальядолидом", но это лучше, чем было в первом круге на "Сантьяго Бернабеу". Тогда мадридцы вообще сыграли вничью, поэтому можно говорить о продвижении вперед.

А если серьезно, то это матч из категории тех, которые ценны лишь результатом. Ибо игра не принесла удовольствие болельщикам "Реала". Смотрите видеообзор поединка 21-го тура Ла Лиги "Вальядолид" - "Реал".

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Реал" 0:1

Гол: Хосе Игнасио Начо 78