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Зидан высказался о подсказке Начо и лидерской позиции Реала
Преимущество над Барсой
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями о победе над "Вальядолидом" (1:0), после которой мадридцы вышли на чистое первое место в таблице.
"Я рад за Начо. Именно перед этим я попросил его сыграть на ближней штанге. Он защитник, который обычно не забивает много, так что я рад за него.
Лидерство ничего не меняет. Мы должны продолжать делать то, что делаем хорошо. Сезон длинный и тяжелый.
Это была сложная игра против сложного соперника. Они потерпели дома лишь одно поражение и играют очень хорошо. Важно было победить", - сказал Зидан.