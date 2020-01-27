Зидан высказался о подсказке Начо и лидерской позиции Реала

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями о победе над "Вальядолидом" (1:0), после которой мадридцы вышли на чистое первое место в таблице.

"Я рад за Начо. Именно перед этим я попросил его сыграть на ближней штанге. Он защитник, который обычно не забивает много, так что я рад за него.

Лидерство ничего не меняет. Мы должны продолжать делать то, что делаем хорошо. Сезон длинный и тяжелый.

Это была сложная игра против сложного соперника. Они потерпели дома лишь одно поражение и играют очень хорошо. Важно было победить", - сказал Зидан.