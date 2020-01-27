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Зидан высказался о подсказке Начо и лидерской позиции Реала

Испания
(1 голосов)

Преимущество над Барсой

Зидан высказался о подсказке Начо и лидерской позиции Реала
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями о победе над "Вальядолидом" (1:0), после которой мадридцы вышли на чистое первое место в таблице.

"Я рад за Начо. Именно перед этим я попросил его сыграть на ближней штанге. Он защитник, который обычно не забивает много, так что я рад за него.

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Лидерство ничего не меняет. Мы должны продолжать делать то, что делаем хорошо. Сезон длинный и тяжелый.

Это была сложная игра против сложного соперника. Они потерпели дома лишь одно поражение и играют очень хорошо. Важно было победить", - сказал Зидан.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания) Зидан Начо Фернандес
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.01.2020 в 11:31
Интересно, а что тренер Месси может подсказать игроку Месси?)))
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