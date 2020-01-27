Стало известно, сыграет ли Азар в мадридском дерби

Форвард "Реала" Эден Азар не примет участия в матче 22-го тура испанской Примеры с мадридским "Атлетико". Поединок состоится 1 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании.

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По информации AS, 29-летний бельгийский исполнитель не успеет полностью залечить травму, из-за которой он не выходил на поле с 26 ноября 2019 года. На прошлой неделе Азар вернулся к тренировкам с мячом, однако пока занимается по индивидуальной программе.

Медицинский штаб "сливочных" рассчитывает подготовить Азара к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити" (26 февраля).