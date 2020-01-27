Испания
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Реал заблокировал возвращение Себальоса в Испанию
До конца года полузащитник будет играть в Англии
Испанский полузащитник Дани Себальос уже в январе мог вернуться на родину. Однако мадридский "Реал" выступил против этого.
Сейчас Дани играет за "Арсенал" на правах аренды. В последнее время он выпал из основы, чем и планировала воспользоваться "Валенсия".
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Однако "сливочные", которым принадлежит контракт Себальоса, отказали "летучим мышам". До конца сезона Дани продолжит защищать цвета "канониров".
Ранее тренер "Арсенала" прокомментировал ситуацию с Себальосом.
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