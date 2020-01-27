Реал заблокировал возвращение Себальоса в Испанию

Испанский полузащитник Дани Себальос уже в январе мог вернуться на родину. Однако мадридский "Реал" выступил против этого.

Сейчас Дани играет за "Арсенал" на правах аренды. В последнее время он выпал из основы, чем и планировала воспользоваться "Валенсия".

Читайте также Себальос хочет покинуть Арсенал уже этой зимой

Однако "сливочные", которым принадлежит контракт Себальоса, отказали "летучим мышам". До конца сезона Дани продолжит защищать цвета "канониров".

Ранее тренер "Арсенала" прокомментировал ситуацию с Себальосом.