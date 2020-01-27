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AS: Переход Кавани в Атлетико полностью согласован, уже сегодня о нем могут объявить официально

Испания
(2 голосов)

Серьезное усиление команды Симеоне

AS: Переход Кавани в Атлетико полностью согласован, уже сегодня о нем могут объявить официально
UA-Футбол
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Уход Эдинсона Кавани из "ПСЖ" согласован. Уже даже определен клуб, где звездный форвард продолжит карьеру. Эксклюзивную информацию передает AS.

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Испанский источник пообщался с окружением футболиста. Агент Кавани уже прибыл в Мадрид, где сегодня окончательно закроют сделку.

Сумма трансфера остается неизвестной. Ранее парижане требовали за уругвайца 20 миллионов евро. Трансфер должен быть завершен сегодня/завтра. У Кавани будет шанс сыграть против "Реала" в ближайшую субботу.

За 13 матчей в этом сезоне Кавани забил 5 голов. Ранее в его трансфере были заинтересованы "МЮ" и "Челси".

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В статье: Эдинсон Кавани Атлетико (Мадрид) ПСЖ
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.01.2020 в 22:32
И это хорошая новость! Кавани может сыграть уже в эту субботу против Реала! Я ещё в начале сезона говорил, что за чемпионский титул в этом сезоне будут соревноваться Барса и Атлетико.Кстати, и у великой Барселоны очень может быть, что будет качественное пополнение. Президент Валенсии Анил Мурти сегодня прибыл в Барселону, чтобы согласовать сделку по Родриго.
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