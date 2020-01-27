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AS: Переход Кавани в Атлетико полностью согласован, уже сегодня о нем могут объявить официально
Серьезное усиление команды Симеоне
Уход Эдинсона Кавани из "ПСЖ" согласован. Уже даже определен клуб, где звездный форвард продолжит карьеру. Эксклюзивную информацию передает AS.
Испанский источник пообщался с окружением футболиста. Агент Кавани уже прибыл в Мадрид, где сегодня окончательно закроют сделку.
Сумма трансфера остается неизвестной. Ранее парижане требовали за уругвайца 20 миллионов евро. Трансфер должен быть завершен сегодня/завтра. У Кавани будет шанс сыграть против "Реала" в ближайшую субботу.
За 13 матчей в этом сезоне Кавани забил 5 голов. Ранее в его трансфере были заинтересованы "МЮ" и "Челси".