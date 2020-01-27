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Куртуа: Хочу выиграть все трофеи в этом сезоне

Испания
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У "сливочных" есть на это все шансы

Куртуа: Хочу выиграть все трофеи в этом сезоне
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Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа рассказал о главных задачах на сезон, работе с Зиданом и смерти известного баскетболиста Коби Брайанта.

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"Хочу выиграть в этом сезоне все титулы. Для нас это - главная цель. Мы уже выиграли Суперкубок, также хотим пройти далеко в кубке и Лиге Чемпионов.

Зидан? Он особенный. Когда я был ребенком, то наблюдал и восхищался его игрой. Он настоящий образец для подражания для многих детей. Приятно работать с ним.

Коби Брайант? Я пришел с тренировки и Лукас Васкес рассказал эту новость. Я не мог в неё поверить. Всегда буду помнить его, как настоящую легенду", - цитирует футболиста AS.

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Отметим, что сейчас Куртуа набрал шикарную форму, пропустив лишь 1 гол в пяти последних матчах.

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В статье: Зинедин Зидан Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Коби Брайант
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