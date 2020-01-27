Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона близка к подписанию нападающего Валенсии, который заменит Суареса
Похоже, что Жиру в Испании не будет
До конца трансферного окна "Барселона" намерена решить свои проблемы в нападении. Напомним, что Луис Суарес получил серьезную травму.
По данным AS, каталонцы хотят подписать Родриго, который сейчас играет за "Валенсию". Переговоры находятся на продвинутой стадии. Прошлым летом "Атлетико" был очень близок к его трансферу.
Сегодня, на переговоры с каталонской командой, прилетел президент "летучих мышей" Анил Мурти. "Барселона" намерена арендовать Родриго, с возможностью выкупа летом.
Ранее сообщалось, что другой форвард чемпиона Испании покинет команду в ближайшие дни.