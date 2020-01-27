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Барселона близка к подписанию нападающего Валенсии, который заменит Суареса

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Барселона близка к подписанию нападающего Валенсии, который заменит Суареса
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До конца трансферного окна "Барселона" намерена решить свои проблемы в нападении. Напомним, что Луис Суарес получил серьезную травму.

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По данным AS, каталонцы хотят подписать Родриго, который сейчас играет за "Валенсию". Переговоры находятся на продвинутой стадии. Прошлым летом "Атлетико" был очень близок к его трансферу.

Сегодня, на переговоры с каталонской командой, прилетел президент "летучих мышей" Анил Мурти. "Барселона" намерена арендовать Родриго, с возможностью выкупа летом.

Ранее сообщалось, что другой форвард чемпиона Испании покинет команду в ближайшие дни.

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В статье: Барселона Родриго Морено Валенсия Анил Мурти
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