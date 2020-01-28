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Нападающий Атлетико попал в сферу интересов Баварии

Испания
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Два года назад Лемар перешел в Атлетико из Монако за 70 млн евро

Нападающий Атлетико попал в сферу интересов Баварии
Новина українською

Форвард "Атлетико" Тома Лемар может продолжить карьеру в "Баварии", информирует France Football.

Мюнхенский клуб желает оформить трансфер 24-летнего француза в январское трансферное окно. У Лемара нет стабильного места в составе "матрасников", поэтому он готов сменить клуб. Ранее интерес к нападающему обозначали "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон".

Отметим, что этом сезоне Лемар провел 21 матч за "Атлетико", но не забил ни одного мяча.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) трансферы Тома Лемар
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