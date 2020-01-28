Президент Атлетико пока не подтверждает трансфер Кавани

Президент "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что клуб пока не достиг соглашения о переходе нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани.

- Пока никакой конкретики нет. Никаких соглашений с футболистом не было, - цитирует Сересо Onda Cero.

Ранее в испанских СМИ появлялась информация, что 32-летний уругваец подпишет с мадридцами контракт на 2,5 года. Агент Кавани находится в Мадриде, где ведет переговоры с "матрасниками".

В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за "ПСЖ", забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.