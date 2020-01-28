Испания
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Президент Атлетико пока не подтверждает трансфер Кавани
Контракт нападающего с парижанами истекает летом 2020 года, сумма сделки может составить от 15 до 20 миллионов евро
Президент "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что клуб пока не достиг соглашения о переходе нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани.
- Пока никакой конкретики нет. Никаких соглашений с футболистом не было, - цитирует Сересо Onda Cero.
Ранее в испанских СМИ появлялась информация, что 32-летний уругваец подпишет с мадридцами контракт на 2,5 года. Агент Кавани находится в Мадриде, где ведет переговоры с "матрасниками".
В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за "ПСЖ", забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.
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