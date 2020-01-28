  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент Атлетико пока не подтверждает трансфер Кавани
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Атлетико пока не подтверждает трансфер Кавани

Испания
(1 голосов)

Контракт нападающего с парижанами истекает летом 2020 года, сумма сделки может составить от 15 до 20 миллионов евро

Президент Атлетико пока не подтверждает трансфер Кавани
Новина українською

Президент "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что клуб пока не достиг соглашения о переходе нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани.

- Пока никакой конкретики нет. Никаких соглашений с футболистом не было, - цитирует Сересо Onda Cero.

Ранее в испанских СМИ появлялась информация, что 32-летний уругваец подпишет с мадридцами контракт на 2,5 года. Агент Кавани находится в Мадриде, где ведет переговоры с "матрасниками".

В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за "ПСЖ", забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдинсон Кавани Атлетико (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...