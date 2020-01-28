  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вальядолид подписал Бен Арфа
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вальядолид подписал Бен Арфа

Испания
(1 голосов)

Бен Арфа не выходил на поле в официальных матчах 8 месяцев

Вальядолид подписал Бен Арфа
Новина українською

Атакующий хавбек Хатем Бен Арфа перешел в "Вальядолид", сообщается на официальном сайте клуба.

32-летний француз будет выступать за испанский клуб до конца сезона.

С первого июля полузащитник находился в статусе свободного агента. Последним клубом его был "Ренн".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вальядолид трансферы Ренн Хатем Бен Арфа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...