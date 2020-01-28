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Вальядолид подписал Бен Арфа
Бен Арфа не выходил на поле в официальных матчах 8 месяцев
Атакующий хавбек Хатем Бен Арфа перешел в "Вальядолид", сообщается на официальном сайте клуба.
32-летний француз будет выступать за испанский клуб до конца сезона.
С первого июля полузащитник находился в статусе свободного агента. Последним клубом его был "Ренн".
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