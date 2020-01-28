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Президент Барселоны: Отношения Месси с клубом - это навсегда
У Месси осталось много сил, чтобы играть за гранатово-синих?
Президент "Барселоны" Жосеп Бартомеу прокомментировал важную роль Лионеля Месси в каталонском клубе.
- Лео сможет закончить играть за "Барселону", когда сам этого захочет. Он сам решит свое будущее. Но его отношения с клубом - это навсегда.
У Месси осталось много сил, чтобы играть в нашей команде. Он останется в клубе еще на некоторое время, - цитирует Бартомеу Marca.
Аргентинец принял участие в 16 матчах чемпионата Испании 2019/20, забив 14 голов и сделав 6 ассистов.
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