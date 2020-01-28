Куртуа: День моей презентации в Реале был потрясающим

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа рассказал, как начал болеть за мадридский клуб.

- Я начал следить за игрой Икера Касильяса и смотреть матчи "Реала". Моя мама работала физиотерапевтом, и у неё был пациент, который ходил на матчи этого клуба и принёс однажды мне флаг и футболку с фамилией Касильяса. С тех пор я всегда был рядом с клубом и мечтал однажды оказаться в нём.

День моей презентации в клубе был потрясающим. Было приятно тогда находиться в окружении семьи и моих близких друзей. Ты становишься счастливым, когда твоя мечта исполнилась. Когда ты ждал этого столько времени и это наконец произошло, - цитирует Куртуа официальный сайт мадридского клуба.