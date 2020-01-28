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Куртуа: День моей презентации в Реале был потрясающим

Испания
(1 голосов)

Ты становишься счастливым, когда твоя мечта исполнилась

Куртуа: День моей презентации в Реале был потрясающим
Новина українською

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа рассказал, как начал болеть за мадридский клуб.

- Я начал следить за игрой Икера Касильяса и смотреть матчи "Реала". Моя мама работала физиотерапевтом, и у неё был пациент, который ходил на матчи этого клуба и принёс однажды мне флаг и футболку с фамилией Касильяса. С тех пор я всегда был рядом с клубом и мечтал однажды оказаться в нём.

День моей презентации в клубе был потрясающим. Было приятно тогда находиться в окружении семьи и моих близких друзей. Ты становишься счастливым, когда твоя мечта исполнилась. Когда ты ждал этого столько времени и это наконец произошло, - цитирует Куртуа официальный сайт мадридского клуба.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
28.01.2020 в 14:03
Сегодня День Великого Куртуа, шо ли?
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