Дембеле провел первую тренировку в Барселоне после травмы

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле приступил к тренировкам в общей группе, сообщает Cadena Cope.

К тому же, стало известно, что футболист пропустит матч Кубка Испании против "Леганеса" (30 января), а также игры в чемпионате с "Леванте" - 2 февраля, и "Бетисом" - 9 февраля.

Возможно, Дембеле сможет набрать форму к матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи", который состоится 25 февраля в Неаполе.