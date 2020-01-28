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Дембеле провел первую тренировку в Барселоне после травмы

Испания
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22-летний француз не играет с осени прошлого года, после матча с "Боруссией" в ЛЧ

Дембеле провел первую тренировку в Барселоне после травмы
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Форвард "Барселоны" Усман Дембеле приступил к тренировкам в общей группе, сообщает Cadena Cope.

К тому же, стало известно, что футболист пропустит матч Кубка Испании против "Леганеса" (30 января), а также игры в чемпионате с "Леванте" - 2 февраля, и "Бетисом" - 9 февраля.

Возможно, Дембеле сможет набрать форму к матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи", который состоится 25 февраля в Неаполе.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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