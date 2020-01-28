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Клопп: Мане не сыграет с Вест Хэмом и, вероятно, пропустит матч с Саутгемптоном

Испания
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Садио получил травму в матче с Вулверхэмптоном

Клопп: Мане не сыграет с Вест Хэмом и, вероятно, пропустит матч с Саутгемптоном
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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 18-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" рассказал о состоянии форварда Садио Мане. Напомним, сенегалец получил повреждение в матче чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" (2:1).

"Садио не сыграет с „Вест Хэмом“ и, вероятно, пропустит матч с „Саутгемптоном“. После этого он вернётся в строй. У Мане небольшой мышечный надрыв, но это достаточно опасное повреждение. Нам повезло, что травма не такая серьёзная, как предполагалось изначально", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

"Ливерпуль" проведёт матч с "Вест Хэм Юнайтед" завтра, 29 января. Встреча мерсисайдского клуба с "Саутгемптоном" в матче английской Премьер-лиги состоится 1 февраля.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Садио Мане
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