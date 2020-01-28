Барселона хочет перехватить капитана Спортинга и включить его в сделку по Родриго

"Барселона" четко дала понять, кем она намерена заменить травмированного Луиса Суареса. Главный кандидат на подписание - испанец Родриго, который играет за "Валенсию".

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У руководства команды возник хитрый план. По данным многих испанских СМИ (первым об этом сообщили Superdeporte), каталонская команда хочет подписать полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. Тот уже месяц ведет переговоры с "МЮ".

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Сразу после подписания, португалец будет отправлен в годовую аренду в "Валенсию". В обмен на неё, "Барселона" получит Родриго. Форвард сегодня пропустил тренировку своей текущей команды.

Отметим, что ранее "Спортинг" требовал за Фернандеша порядка 80 миллионов.