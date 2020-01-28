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Барселона хочет перехватить капитана Спортинга и включить его в сделку по Родриго

Испания
(1 голосов)

Сумасшедший каталонский план

Барселона хочет перехватить капитана Спортинга и включить его в сделку по Родриго
UA-Футбол
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"Барселона" четко дала понять, кем она намерена заменить травмированного Луиса Суареса. Главный кандидат на подписание - испанец Родриго, который играет за "Валенсию".

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У руководства команды возник хитрый план. По данным многих испанских СМИ (первым об этом сообщили Superdeporte), каталонская команда хочет подписать полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. Тот уже месяц ведет переговоры с "МЮ".

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Сразу после подписания, португалец будет отправлен в годовую аренду в "Валенсию". В обмен на неё, "Барселона" получит Родриго. Форвард сегодня пропустил тренировку своей текущей команды.

Отметим, что ранее "Спортинг" требовал за Фернандеша порядка 80 миллионов.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Барселона Родриго Морено Валенсия Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Комментарии (11)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.01.2020 в 18:48
Редакции совсем не нужно было лепить эпитеты - "хитрый план", "сумасшедший план" и т.д. Переговоры между Валенсией и Барселонй по Родриго проходят в максимально дружеской обстановке и обе стороны ищут наиболее выгодные варианты для двух сторон. На одном из этапов переговоров Валенсия высказала пожелание по Фернандешу и Барса начала работать в этом направлении... Лепить Барсе какую-то хитрость и т.д., это глупо. Всё максимально открыто.
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0
-3
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ВітяДобрий ніч (Київ)
28.01.2020 в 18:51
Ні, чувак! Це реально хитро і несправедливо по відношенню до футболіста
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+1
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
28.01.2020 в 18:58
Бажаю Фернандешу перейти в МЮ, а не стати барселонською викупною куркою
+2
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.01.2020 в 19:01
Ну, чувак, ты повынен розумиты, що перш за все самого Фернандеша запитають про бажання бути у ций схеми...
0
-3
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ВітяДобрий ніч (Київ)
28.01.2020 в 19:09
Ну враховуючи ситуацію с трансфером Грізмана, то можуть і не договорити багато чого.. А враховуючи те, що місця Фернандешу в Барсі не буде, то цей перехід дуже великий ризик для нього, який просто може поховати кар'єру... І взагалі дана ситуація це прояв футбольної проституції, в якій Барса виступає хитрим сутенером, щоб заманити футболіста, а Фернандеш кандидатом в футбольні шалави... І будь-якому нормальному фанату неважливо якої команди, такі речі не подобаються
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.01.2020 в 19:02
Дарвина очередной раз переклинило))): Позор-р-р! Какой позоррр!!! Как редакция посмела к святой, неприкасаемой, кристально чистой Барсе прилепить такие эпитеты!!! Я обращусь к своим друзьям из спецслужб Израиля! Они вам слелают! Я обращусь в Конгресс США, к премьер-министр у Канады Трюдо!!! В Лигу сексуальных реформ!!! Хамы!! Я вам покажу кузькину мать!! Мой лечащий психиатр полностью меня поддерживает! К меня с ним долгосрочный контракт!!!
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+1
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
28.01.2020 в 18:31
Якщо їм це вдасться, то з часу хитрого підписання Грізмана Барса ще раз підтвердить свій статус футбольного бариги на трансферному ринку
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+2
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.01.2020 в 18:44
Якщо ВасяДобранч (столЫцЯ) знову кидаеться, як сывый бык на червону ганчирку, на информацию про кращу команду свиту - Барселону, то цим вин пидтверждуе свий статус неадеквата!
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0
-3
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ВітяДобрий ніч (Київ)
28.01.2020 в 18:47
Якщо Даріан Монреальський пітушок Кларк знову кидається, як голубий бик, на Вітю, то цим він підтверджує свій статус гомосексуаліста
+2
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.01.2020 в 18:51
Якщо вася вже знеслася, а витя ширнувся и знову кидається на Барсу, то цим він підтверджує свій статус гомосексуаліста.
0
-3
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ВітяДобрий ніч (Київ)
28.01.2020 в 18:54
Ну це взагалі вже брєд ти написав тут без коментів навіть
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-1

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