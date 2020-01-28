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Реал объявил заявку на кубковый матч: Бэйл и Каземиро на игру не поедут

Испания
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Зидан дал отдых отдельным исполнителям

Реал объявил заявку на кубковый матч: Бэйл и Каземиро на игру не поедут
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Уже завтра "Реал" проведет кубковый матч против "Сарагосы". Стала известна заявка "сливочного" клуба.

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Игру точно пропустит Гарет Бэйл. Валлиец успел восстановиться после повреждения, однако еще один матч он пропустит. Также отдых получили Каземиро, Иско и Милитао.

Напомним, что также в заявку не попал Эден Азар, который уже порядка трех месяцев не появляется на поле.

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В статье: Гарет Бэйл Сарагоса (Испания) Иско Реал (Мадрид) Карлос Каземиро
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