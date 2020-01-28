Реал объявил заявку на кубковый матч: Бэйл и Каземиро на игру не поедут

Уже завтра "Реал" проведет кубковый матч против "Сарагосы". Стала известна заявка "сливочного" клуба.

Игру точно пропустит Гарет Бэйл. Валлиец успел восстановиться после повреждения, однако еще один матч он пропустит. Также отдых получили Каземиро, Иско и Милитао.

Напомним, что также в заявку не попал Эден Азар, который уже порядка трех месяцев не появляется на поле.