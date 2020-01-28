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Реал объявил заявку на кубковый матч: Бэйл и Каземиро на игру не поедут
Зидан дал отдых отдельным исполнителям
Уже завтра "Реал" проведет кубковый матч против "Сарагосы". Стала известна заявка "сливочного" клуба.
Игру точно пропустит Гарет Бэйл. Валлиец успел восстановиться после повреждения, однако еще один матч он пропустит. Также отдых получили Каземиро, Иско и Милитао.
¡Lista de convocados para el partido contra el @RealZaragoza!@caixabank | #RMCopa pic.twitter.com/n1ikfVjRKk— Real Madrid C.F.(@realmadrid) January 28, 2020
Напомним, что также в заявку не попал Эден Азар, который уже порядка трех месяцев не появляется на поле.
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