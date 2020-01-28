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Главный тренер Валенсии подтвердил, что клуб ведет переговоры с Барселоной
Вот только смогут ли стороны договориться?
Альберт Селадес, который сейчас возглавляет "Валенсию", прокомментировал вероятность ухода из клуб форварда Родриго. Сейчас испанец близок к переходу в "Барселону".
"Сейчас Родриго отправился в Барселону, там он проходит обследования колена, которое давно его беспокоило. Это не медобследование перед трансфером.
Родриго - отличный игрок. Он умеет менять ход матча, потому его и хотят подписать. Переговоры с "Барселоной" идут, мы этого не скрываем", - цитирует наставника AS.
Ранее стало известно, что ради подписания нападающего, каталонский клуб придумал одну хитрую схему.
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