Главный тренер Валенсии подтвердил, что клуб ведет переговоры с Барселоной

Альберт Селадес, который сейчас возглавляет "Валенсию", прокомментировал вероятность ухода из клуб форварда Родриго. Сейчас испанец близок к переходу в "Барселону".

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"Сейчас Родриго отправился в Барселону, там он проходит обследования колена, которое давно его беспокоило. Это не медобследование перед трансфером.

Родриго - отличный игрок. Он умеет менять ход матча, потому его и хотят подписать. Переговоры с "Барселоной" идут, мы этого не скрываем", - цитирует наставника AS.

Ранее стало известно, что ради подписания нападающего, каталонский клуб придумал одну хитрую схему.