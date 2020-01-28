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Главный тренер Валенсии подтвердил, что клуб ведет переговоры с Барселоной

Испания
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Вот только смогут ли стороны договориться?

Главный тренер Валенсии подтвердил, что клуб ведет переговоры с Барселоной
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Альберт Селадес, который сейчас возглавляет "Валенсию", прокомментировал вероятность ухода из клуб форварда Родриго. Сейчас испанец близок к переходу в "Барселону".

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"Сейчас Родриго отправился в Барселону, там он проходит обследования колена, которое давно его беспокоило. Это не медобследование перед трансфером.

Родриго - отличный игрок. Он умеет менять ход матча, потому его и хотят подписать. Переговоры с "Барселоной" идут, мы этого не скрываем", - цитирует наставника AS.

Ранее стало известно, что ради подписания нападающего, каталонский клуб придумал одну хитрую схему.

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В статье: Барселона Родриго Морено Валенсия Альберт Селадес
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