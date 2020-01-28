Зидан: Реал лишь трижды выиграл кубок за 30 лет? Но ведь у нас 13 трофеев Лиги Чемпионов, правильно?

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан пообщался с прессой накануне кубкового матч с "Сарагосой".

"Матч будет непростой. Соперники неплохо выступают в Сегунде и ставят цель вернуться в Ла Лигу. Но "Реал" хочет побеждать в каждой игре. Завтра важная игра и мы отдадим на поле все силы.

Мы лишь трижды выиграли кубок за последние 30 лет? Но ведь у нас 13 трофеев Лиги Чемпионов, правильно? Это красивое число. В кубке дела идут немного хуже, но мы хотим это исправить", - цитирует французского специалиста AS.

Напомним, что перед завтрашним матчем, Зидан предоставил отдых нескольким основным игрокам.