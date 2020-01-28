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Зидан: Реал лишь трижды выиграл кубок за 30 лет? Но ведь у нас 13 трофеев Лиги Чемпионов, правильно?

Испания
(1 голосов)

Француз знает, чем ответить

Зидан: Реал лишь трижды выиграл кубок за 30 лет? Но ведь у нас 13 трофеев Лиги Чемпионов, правильно?
UA-Футбол
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан пообщался с прессой накануне кубкового матч с "Сарагосой".

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"Матч будет непростой. Соперники неплохо выступают в Сегунде и ставят цель вернуться в Ла Лигу. Но "Реал" хочет побеждать в каждой игре. Завтра важная игра и мы отдадим на поле все силы.

Мы лишь трижды выиграли кубок за последние 30 лет? Но ведь у нас 13 трофеев Лиги Чемпионов, правильно? Это красивое число. В кубке дела идут немного хуже, но мы хотим это исправить", - цитирует французского специалиста AS.

Напомним, что перед завтрашним матчем, Зидан предоставил отдых нескольким основным игрокам.

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В статье: Зинедин Зидан Сарагоса (Испания) Реал (Мадрид)
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