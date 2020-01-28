Mundo Deportivo: Барселона выходит из переговоров по Родриго

Два последних дня каталонская "Барселона" вела активные переговоры по трансферу Родриго. Испанец должен был заменить Луиса Суареса.

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Однако, как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб не сумел договориться с "Валенсией". Чемпион Испании решил выйти из данных переговоров.

Основная причина - завышенные требования "летучих мышей". Ранее была информация, они намеревались арендовать Родриго, но "Валенсия" настаивала на полноценном выкупе.

Неизвестно, есть ли у "Барселоны" план Б. Сообщалось, что каталонцы могли подписать Пьер-Эмерика Обамеянга.