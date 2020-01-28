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Mundo Deportivo: Барселона выходит из переговоров по Родриго
А казалось, что уже все решено
Два последних дня каталонская "Барселона" вела активные переговоры по трансферу Родриго. Испанец должен был заменить Луиса Суареса.
Однако, как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб не сумел договориться с "Валенсией". Чемпион Испании решил выйти из данных переговоров.
Основная причина - завышенные требования "летучих мышей". Ранее была информация, они намеревались арендовать Родриго, но "Валенсия" настаивала на полноценном выкупе.
Неизвестно, есть ли у "Барселоны" план Б. Сообщалось, что каталонцы могли подписать Пьер-Эмерика Обамеянга.