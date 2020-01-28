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Mundo Deportivo: Барселона выходит из переговоров по Родриго

Испания
(1 голосов)

А казалось, что уже все решено

Mundo Deportivo: Барселона выходит из переговоров по Родриго
UA-Футбол
Новина українською

Два последних дня каталонская "Барселона" вела активные переговоры по трансферу Родриго. Испанец должен был заменить Луиса Суареса.

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Однако, как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб не сумел договориться с "Валенсией". Чемпион Испании решил выйти из данных переговоров.

Основная причина - завышенные требования "летучих мышей". Ранее была информация, они намеревались арендовать Родриго, но "Валенсия" настаивала на полноценном выкупе.

Неизвестно, есть ли у "Барселоны" план Б. Сообщалось, что каталонцы могли подписать Пьер-Эмерика Обамеянга.

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В статье: Барселона Родриго Морено Валенсия
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Комментарии (6)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
28.01.2020 в 22:48
Повний провал хитрого плану
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.01.2020 в 22:59
Судячи із всього, ніхто із хитрожопою Барсою не хоче мати справу...
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.01.2020 в 22:38
Эта информация не соответствует действительности!!!!)))
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
28.01.2020 в 22:45
Не лізь поперед батька в пекло.
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
28.01.2020 в 23:02
Щаз алень наберёт очень секретный телефон окружения Переса и кааак все узнаёт и как заклеймит позором
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+2
0
FRED73 (Харьков)
28.01.2020 в 23:11
Ну так Перес ФСё купил,Турин оплатил,а Ливерпуль на шухере стоял.ну и конечно великим барсикам он и не нужен был,это все происки Эспаньола.
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+2
0

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