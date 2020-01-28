  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Барселона переключила свое внимание на Душана Тадича
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Барселона переключила свое внимание на Душана Тадича

Испания
(1 голосов)

Очередной вариант каталонской команды

СМИ: Барселона переключила свое внимание на Душана Тадича
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" не сумела договориться по трансферу Родриго. Однако, это не означает, что руководство команды перестало искать новые варианты усиления атаки.

Читайте такжеMundo Deportivo: Барселона выходит из переговоров по Родриго

По данным авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, чемпион Испании может подписать Душана Тадича. Уже завтра агент футболиста прилетит в Барселону.

Контракт серба с "Аяксом" расчитан до лета 2023 года. Любые детали трансфера остаются неизвестны. В текущем сезоне Тадич провел 33 матча, забил 11 голов и отдал 14 голевых передач.

Ранее каталонцы также намеревались подписать Пьер-Эмерика Обамеянга.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Барселона Душан Тадич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gianlucadimarzio.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.01.2020 в 00:19
Кто там ещё на лавке сидит и не играет: Жиру, Пентек, Алексис Санчес. Кавани уже занят. С Оби тоже облом. Манджукич в Манджурию уехал. Да... Придется Боатенга возвращать))). О, Балотелли ещё есть))). Вобщем много вариантов)))
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
29.01.2020 в 00:04
Одного не пойму. Зачем Барсе нападающий, если по воротам можно бить только Месси??
Ответить
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.01.2020 в 00:07
Мячи приносить)))
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
29.01.2020 в 00:09
Для этого есть японский Иньеста
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.01.2020 в 23:59
Очередной хитрый план Бармалея))). Уже кого-нибудь хотят взять после того как продали Переса в Рому и обгадились с Родриго. На вопрос, зачем продавать Переса, когда Суарес сломан, один "знаток большой футбола" развизжался, что Бармалей знает, что делает. У Барсы Родриго на мази, всё схвачено. Ну-ну...А Тадич деревянный, доказано матчами против сборной Украины! Это в Аяксе он на один сезон выстрелил. Если это уровень ФКБ, тогда и славненько.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...