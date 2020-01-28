СМИ: Барселона переключила свое внимание на Душана Тадича

"Барселона" не сумела договориться по трансферу Родриго. Однако, это не означает, что руководство команды перестало искать новые варианты усиления атаки.

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По данным авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, чемпион Испании может подписать Душана Тадича. Уже завтра агент футболиста прилетит в Барселону.

Контракт серба с "Аяксом" расчитан до лета 2023 года. Любые детали трансфера остаются неизвестны. В текущем сезоне Тадич провел 33 матча, забил 11 голов и отдал 14 голевых передач.

Ранее каталонцы также намеревались подписать Пьер-Эмерика Обамеянга.