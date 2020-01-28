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СМИ: Барселона переключила свое внимание на Душана Тадича
Очередной вариант каталонской команды
"Барселона" не сумела договориться по трансферу Родриго. Однако, это не означает, что руководство команды перестало искать новые варианты усиления атаки.
По данным авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, чемпион Испании может подписать Душана Тадича. Уже завтра агент футболиста прилетит в Барселону.
Контракт серба с "Аяксом" расчитан до лета 2023 года. Любые детали трансфера остаются неизвестны. В текущем сезоне Тадич провел 33 матча, забил 11 голов и отдал 14 голевых передач.
Ранее каталонцы также намеревались подписать Пьер-Эмерика Обамеянга.