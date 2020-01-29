Кубок Испании. 1/8-я финала. Атлетик побеждает в шальной драме

1/8-я финала Кубка Испании – это борьба 16-и команд, разделенных на восемь игровых пар, за право выйти в четвертьфинал. В каждом противостоянии предусмотрен один матч. В турнире представлены представители трех лиг – Ла Лиги, Сегунды и Сегунды Б. В парах, где играют представители разных дивизионов, матчи проходят на полях команд, представляющих более низкий уровень.

28.01.2020

Драма в лучших кубковых традициях... "Тенерифе" и "Атлетик" выдали сумасшедший матч, сценарий которого подчеркивает магию турнира – здесь даже аутсайдеры бьются до последнего вздоха.

Для "Атлетика" проблемы начались сразу со стартовым свистком. Яго Эррерин на второй минуте сфолил за пределами штрафной площади и оставил свою команду в меньшинстве. Непосредственно со штрафного хозяева не забили, но заработали право на пенальти (Иньяки Уильямс сыграл рукой в стенке), который позже хладнокровно реализовали. Это было облегчением игры для "Тенерифе", но не залогом итогового успеха.

Тем более, включился Уильямс с желанием исправиться за "привезенный" одиннадцатиметровый. И действительно, его дубль стал для басков глотком свежего воздуха, хотя между этим свой второй гол забил и Хоселу. Вот так в неравных составах уравновесились силы на поле, и матч перешел в овер-таймы.

А там уже Карлос Руис заработал вторую желтую карточку и развеял по ветру численное превосходство островитян. Однако это не помешало "Тенерифе" в третий и в последний раз в этой игре выйти вперед. Лекуэ пропустил атаку своей зоной и бесцеремонно сбил Нуэля Лейва в штрафной площадке. Дани Гомес забил с "точки" и приблизил "Тенерифе" к четвертьфиналу.

Однако устланных лепестками путей к таким вершинам быть не может. Хозяева пропустили шальной удар от Юри Берчиче и вынуждены были испытать собственные нервы в серии пенальти. А там как раз нервишки и подвели. Два неудачных удара соперника, - не мимо вратаря и в перекладину, - помогли "Атлетику" выиграть вторую подряд пенальтийную перестрелку.

Обидно болельщикам "Тенерифе", но надо найти в себе силы смириться с результатом...

"Тенерифе" (II) - "Атлетик" 3:3; пен .: 2:4

Голы: Хоселу (пен.) 8, Хоселу 21, Дани Гомес (пен.) 105 - Иньяки Уильямс 17, Иньяки Уильямс 54, Юри Берчиче 118

Удаления: Карлос Руис 94 ( "Тенерифе") - Яго Еррерин 2 ( "Атлетик")