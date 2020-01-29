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Сарагоса - Реал. Смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
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Реал Сарагоса - Реал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2020 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол

Сарагоса - Реал. Смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

Кубок Испании уже приближается к финальным раундам. Уже определился один четвертьфиналист – "Атлетик" Бильбао. К этой цели стремится и мадридский "Реал", которому нужно преодолеть "Реал Сарагосу". Соперник представляет Сегунду, но выступает там довольно уверенно. Легкой прогулки для мадридцев точно не ожидается.

Обо всех деталях противостояния читайте в прогнозе и анонсе поединка от Игоря Семйона >>>. Онлайн текстовая видеотрансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>.

Здесь же смотрим прямой видеоэфир поединка благодаря сигналу MEGOGO. Начало – 29.01.2020 в 22:00.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии, Англии и Франции, а также Кубков Франции, Испании, Германии доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Кубок Испании Реал (Мадрид) "Сарагоса"
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