Сарагоса - Реал. Смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Кубок Испании уже приближается к финальным раундам. Уже определился один четвертьфиналист – "Атлетик" Бильбао. К этой цели стремится и мадридский "Реал", которому нужно преодолеть "Реал Сарагосу". Соперник представляет Сегунду, но выступает там довольно уверенно. Легкой прогулки для мадридцев точно не ожидается.

Обо всех деталях противостояния читайте в прогнозе и анонсе поединка от Игоря Семйона >>>. Онлайн текстовая видеотрансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>.

Здесь же смотрим прямой видеоэфир поединка благодаря сигналу MEGOGO. Начало – 29.01.2020 в 22:00.

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