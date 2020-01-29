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Маскерано: У Месси уникальное понимание футбола – Лионель будет выступать столько, сколько сам пожелает

Испания
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Маскерано: У Месси уникальное понимание футбола – Лионель будет выступать столько, сколько сам пожелает
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Экс-игрок каталонской "Барселоны" Хавьер Маскерано поделился своим мнением о карьере капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси. Цитирует соотечественника "десятки" испанского гранда TyC Sports.

"Лионель будет выступать столько, сколько сам пожелает. Его понимание футбола уникально, поймите. Оно предоставляет возможность играть до любого возраста. Он не так зависим от своих физических качеств, как остальные, так как все идет из головы".

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"Все соперники понимают, что он будет делать на поле, но обычно все заканчивается тем, что он уходит от оппонента. Футбол принадлежит Месси – это просто невероятно, что он стал исполнителем без слабых мест. В матче против "Валенсии" он создал все шансы "Барселоны".

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В статье: Лионель Месси Хавьер Маскерано Барселона
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
29.01.2020 в 11:33
Ну про футбол "грати до будь-якого віку" то зайве... Проте навіть на "спаді форми" Мессі наразі грає набагато краще абсолютної більшості футболістів. Навіть без своїх "шмиг-шмиг" і ГОЛ!
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