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Барселона - Леганес. Где и когда смотреть онлайн LIVE трансляцию матча Кубка Испании

Испания
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Барселона - Леганес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2020 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол

Барселона - Леганес. Где и когда смотреть онлайн LIVE трансляцию матча Кубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после смены тренера неубедительна. Каталонцы натужно победили "Гранаду" в Ла Лиге и "Ибицу" в Кубке Испании, а в своем последнем поединке с треском проиграли "Валенсии". Болельщики опасаются, что свежести каталонцам может не хватить и на противостояние с "Леганесом".

Матч 1/8-й финала Кубка Испании "Барселона" - "Леганес" состоится на "Камп Ноу" 30-го января 2020-го года в 20:00. В Украине прямую видеотрансляцию покажет видеосервис MEGOGO. В матч-центре UA-Футбол – прямая LIVE текстовая онлайн трансляция поединка >>>. В разделе "Испания" – анонс и прогноз матча от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Барселона" - "Леганес"?

  • Хорватия - Arena Sport 1,
  • Чехия - DIGI GO, Sport 2 CZ / SK;
  • Словакия - Sport 2 CZ / SK, DIGI GO;
  • Испания - DAZN;
  • США - ESPN +.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
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В статье: Барселона Кубок Испании Леганес Где смотреть футбол
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