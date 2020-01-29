Барселона - Леганес. Где и когда смотреть онлайн LIVE трансляцию матча Кубка Испании

"Барселона" после смены тренера неубедительна. Каталонцы натужно победили "Гранаду" в Ла Лиге и "Ибицу" в Кубке Испании, а в своем последнем поединке с треском проиграли "Валенсии". Болельщики опасаются, что свежести каталонцам может не хватить и на противостояние с "Леганесом".

Матч 1/8-й финала Кубка Испании "Барселона" - "Леганес" состоится на "Камп Ноу" 30-го января 2020-го года в 20:00. В Украине прямую видеотрансляцию покажет видеосервис MEGOGO. В матч-центре UA-Футбол – прямая LIVE текстовая онлайн трансляция поединка >>>. В разделе "Испания" – анонс и прогноз матча от Игоря Семйона >>>.

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