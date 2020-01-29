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Барселона - Леганес. Где и когда смотреть онлайн LIVE трансляцию матча Кубка Испании
Барселона - Леганес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2020 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол
"Барселона" после смены тренера неубедительна. Каталонцы натужно победили "Гранаду" в Ла Лиге и "Ибицу" в Кубке Испании, а в своем последнем поединке с треском проиграли "Валенсии". Болельщики опасаются, что свежести каталонцам может не хватить и на противостояние с "Леганесом".
Матч 1/8-й финала Кубка Испании "Барселона" - "Леганес" состоится на "Камп Ноу" 30-го января 2020-го года в 20:00. В Украине прямую видеотрансляцию покажет видеосервис MEGOGO. В матч-центре UA-Футбол – прямая LIVE текстовая онлайн трансляция поединка >>>. В разделе "Испания" – анонс и прогноз матча от Игоря Семйона >>>.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Барселона" - "Леганес"?
- Хорватия - Arena Sport 1,
- Чехия - DIGI GO, Sport 2 CZ / SK;
- Словакия - Sport 2 CZ / SK, DIGI GO;
- Испания - DAZN;
- США - ESPN +.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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