Герой футбольного дня. Иньяки Уильямс. Очередная история о расизме

Иньяки Уильямс – испанский футболист, родившийся в Бильбао в семье выходцев из Ганы. Этим и объясняется его цвет кожи. Он никогда не играл за пределами Испании, провел 17 матчей за сборную Испании U-21 и имеет в активе один поединок за национальную сборную своей страны. В целом же, Иньяки Уильямса называют одним из самых больших испанских талантов за пределами структур грандов "Реала", "Барселоны" и "Атлетико".

Однако статус и уважение, заработанные на футбольном поле, не гарантируют Уильямсу защиты от одной из крупнейших напастей сегодняшнего дня – расовой дискриминации. В субботу, 25-го января, "Атлетик" из Уильямсом в основном составе противостоял в поединке 21-го тура Ла Лиги "Эспаньолу" на его территории. Уходя из поля вследствие замены на 69-й минуте, Уильямс подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны группки болельщиков "Эспаньола". Фигурантами скандала стали 12 человек, находившиеся на трибунах. Девять из них – ультрас, трое – обычные болельщики. "Эспаньол" осудил такое поведение фанатов и пообещал широко содействовать расследованию, Иньяки Уильямс отметил, что очень расстроен этой ситуацией. Вмешалось в процесс и руководство Ла Лиги, но дальше всех пошли болельщики и работники стадиона, на котором играет "Тенерифе".

Перед вчерашним кубковым матчем в социальных сетях была разрекламирована болельщиками акция в поддержку Иньяки. На девятой минуте встречи, - в соответствии с игровым номером, который носит Уильямс, - болельщиками на трибунах затянули песню против расизма и конкретно на поддержку Иньяки Уильямса. Также баннеры "Нет расизму", "Нет насилию", "Иньяки, мы с тобой" высвечивались на табло стадиона "Элиодора Родригес Лопес" перед матчем и на девятой минуте встречи. А на разминку все футболисты "Атлетика" вышли в футболках своего темнокожего партнера.

Всесторонняя поддержка растрогала Иньяки Уильямса. После матча он благодарил принимающую сторону, своих партнеров и всех остальных, кто присоединился к процессу. А во время самой игры Иньяки выплеснул свою спортивную злость в голы. Он оформил дубль, чем помог своей команде в меньшинстве перевести матч в добавленное время. Уже без Уильямса на поле команды забили еще по голу, а в серии пенальти успешнее оказался "Атлетик".

"Я был подавленным, но за последние дни чувствовал большую любовь от разных людей. Это то, что нужно. С такими добрыми людьми мы преодолеем расизм", - подытожил Иньяки Уильямс.