Фелиш пропустит матч с Реалом

Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш не сыграет в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Реалом", сообщает AS.

По данным источника, португалец не успел восстановиться после мышечного повреждения, которое он получил в матче 21-го тура с "Леганесом" (0:0).

Матч "Реал" — "Атлетико" состоится 1 февраля в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Фелиш перешёл в "Атлетико" летом 2019 года из "Бенфики". Сумма трансфера составила € 126 млн. Форвард стал самым дорогим трансфером в истории клуба. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.