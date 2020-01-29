  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Фелиш пропустит матч с Реалом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фелиш пропустит матч с Реалом

Испания
(1 голосов)

Игрок еще не восстановился от повреждения

Фелиш пропустит матч с Реалом
Новина українською

Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш не сыграет в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Реалом", сообщает AS.

По данным источника, португалец не успел восстановиться после мышечного повреждения, которое он получил в матче 21-го тура с "Леганесом" (0:0).

Матч "Реал" — "Атлетико" состоится 1 февраля в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Фелиш перешёл в "Атлетико" летом 2019 года из "Бенфики". Сумма трансфера составила € 126 млн. Форвард стал самым дорогим трансфером в истории клуба. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Жоау Фелиш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...