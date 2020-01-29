Президент Барселоны: Трансфер Неймара? Мы открыты для всех вариантов

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу не исключил возможности перехода бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара в ближайшее летнее трансферное окно.

"Одинаковые вопросы о Неймаре задают с прошлого года, но я уже говорил об этом. Мы не будем обсуждать данный вопрос, пока не проведём собрание с целью спланировать следующий сезон. Мы точно знаем, что собираемся сделать в зимнее трансферное окно. Я не могу раскрыть планы на следующий сезон, но „Барселона“ открыта для всех вариантов.

Возможен ли трансфер Неймара одновременно с таким крупным приобретением, как Лаутаро Мартинес? Я предпочитаю не говорить об игроках других клубов. Один сейчас играет в Италии, другой — во Франции. Это прекрасные молодые игроки, но сейчас рано говорить о следующем сезоне", — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.