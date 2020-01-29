  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент Барселоны: Трансфер Неймара? Мы открыты для всех вариантов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Барселоны: Трансфер Неймара? Мы открыты для всех вариантов

Испания
(1 голосов)

Бразилец может вернуться в стан каталонцев в летнее трансферное окно

Президент Барселоны: Трансфер Неймара? Мы открыты для всех вариантов
Новина українською

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу не исключил возможности перехода бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара в ближайшее летнее трансферное окно.

"Одинаковые вопросы о Неймаре задают с прошлого года, но я уже говорил об этом. Мы не будем обсуждать данный вопрос, пока не проведём собрание с целью спланировать следующий сезон. Мы точно знаем, что собираемся сделать в зимнее трансферное окно. Я не могу раскрыть планы на следующий сезон, но „Барселона“ открыта для всех вариантов.

Возможен ли трансфер Неймара одновременно с таким крупным приобретением, как Лаутаро Мартинес? Я предпочитаю не говорить об игроках других клубов. Один сейчас играет в Италии, другой — во Франции. Это прекрасные молодые игроки, но сейчас рано говорить о следующем сезоне", — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...