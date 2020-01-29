Барселона - Леганес. Анонс и прогноз на матч Кубка Испании

Кубок Испании. 1/8-я финала. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 30.01.2020 20:00. Арбитр в поле – Гильермо Куадра; видеотрансляция в Украине – MEGOGO

В трех матчах под руководством Кике Сетьена "Барселона" одержала две победы, однако уверенности в светлом будущем эти результаты не внушают. Потому как победы были со скрипом над простыми на бумаге соперниками. Сетьена уже критикуют за то, что он перегружает футболистов на тренировках. И на футбольном поле мы действительно видим проблемы каталонцев с движением и динамикой. Несмотря на игру в пас и контроль мяча, "блаугранас" с огромными потугами доходят до чужих ворот.

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Конечно, влияет еще и то, что соперники каталонцев обычно глубоко опускаются к воротам и обороняются большими силами. Однако к подобному сценарию Кике Сетьен должен быть готов и должен разрабатывать такую ​​методику игры, которая как раз и будет эффективной против насыщенной защиты. Этого пока не видим.

А "Леганес" на "Камп Ноу" сыграет не иначе, как от защиты. Несмотря на тот факт, что в последних шести турах Ла Лиги "пепинерос" проиграли лишь раз, раскрываться "Леганес" не станет. Во-первых, это кубок, другой турнир, во-вторых, Хавьер Агирре понимает силу соперника, и не будет упрощать ему задачу. С другой стороны, для "Леганеса" сейчас важнее сохранить прописку в элите, поэтому кубок можно принести в жертву экспериментам.

"Леганес" – неплохой кубковый боец. За последние два года "пепинерос" дважды победили "Реал" в этом турнире, однажды сыграли вничью с "Севильей". Однако тогда противостояния состояли из двух поединков, поэтому итоговый успех все равно был на стороне сильных. В противостоянии же с одного матча возможно все, что угодно.

"Барселоне" уже традиционно не поможет Луис Суарес. Травмированный также Нето, поэтому в воротах место займет Марк-Андре тер Штеген. Выздоровел Рики Пуч, который пропускал матч с "Валенсией", однако Кике Сетьен будет выбирать между ним и Артуром. К тренировкам приступил и Усман Дембеле, хотя его на поле еще не увидим. Дилемма в линии атаки – Артуро Видаль или Ансу Фати? Первый лучше зарекомендовал себя перед Кике Сетьеном.

Прогноз. Победа "Барселоны" 1:0.

Ставка: надо быть очень смелым, чтобы прогнозировать победу "Леганеса". А вот то, что "Барса" может столкнуться с проблемами в процессе штурма ворот "пепинерос", не такая уж и фантастика. Поэтому делаем прогноз на то, что тенденция продолжится – Барса" забьет мало. Индивидуальный тотал 1 меньше 2,5.