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Барселона - Леганес. Анонс и прогноз на матч Кубка Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Леганес: Прогноз и анонс матча ⋉ 30.01.2002 ⋊ Кубок Испании онлайн на UA-Футбол

Барселона - Леганес. Анонс и прогноз на матч Кубка Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Испании. 1/8-я финала. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 30.01.2020 20:00. Арбитр в поле – Гильермо Куадра; видеотрансляция в Украине – MEGOGO

В трех матчах под руководством Кике Сетьена "Барселона" одержала две победы, однако уверенности в светлом будущем эти результаты не внушают. Потому как победы были со скрипом над простыми на бумаге соперниками. Сетьена уже критикуют за то, что он перегружает футболистов на тренировках. И на футбольном поле мы действительно видим проблемы каталонцев с движением и динамикой. Несмотря на игру в пас и контроль мяча, "блаугранас" с огромными потугами доходят до чужих ворот.

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Конечно, влияет еще и то, что соперники каталонцев обычно глубоко опускаются к воротам и обороняются большими силами. Однако к подобному сценарию Кике Сетьен должен быть готов и должен разрабатывать такую ​​методику игры, которая как раз и будет эффективной против насыщенной защиты. Этого пока не видим.

А "Леганес" на "Камп Ноу" сыграет не иначе, как от защиты. Несмотря на тот факт, что в последних шести турах Ла Лиги "пепинерос" проиграли лишь раз, раскрываться "Леганес" не станет. Во-первых, это кубок, другой турнир, во-вторых, Хавьер Агирре понимает силу соперника, и не будет упрощать ему задачу. С другой стороны, для "Леганеса" сейчас важнее сохранить прописку в элите, поэтому кубок можно принести в жертву экспериментам.

"Леганес" – неплохой кубковый боец. За последние два года "пепинерос" дважды победили "Реал" в этом турнире, однажды сыграли вничью с "Севильей". Однако тогда противостояния состояли из двух поединков, поэтому итоговый успех все равно был на стороне сильных. В противостоянии же с одного матча возможно все, что угодно.

"Барселоне" уже традиционно не поможет Луис Суарес. Травмированный также Нето, поэтому в воротах место займет Марк-Андре тер Штеген. Выздоровел Рики Пуч, который пропускал матч с "Валенсией", однако Кике Сетьен будет выбирать между ним и Артуром. К тренировкам приступил и Усман Дембеле, хотя его на поле еще не увидим. Дилемма в линии атаки – Артуро Видаль или Ансу Фати? Первый лучше зарекомендовал себя перед Кике Сетьеном.

Прогноз. Победа "Барселоны" 1:0.

Ставка: надо быть очень смелым, чтобы прогнозировать победу "Леганеса". А вот то, что "Барса" может столкнуться с проблемами в процессе штурма ворот "пепинерос", не такая уж и фантастика. Поэтому делаем прогноз на то, что тенденция продолжится – Барса" забьет мало. Индивидуальный тотал 1 меньше 2,5.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Кубок Испании Леганес Прогнозы
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Комментарии (4)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
29.01.2020 в 19:44
З приходом Кіке Сетьєна, плани котрого по розвитку гри команди близькі до провалу, справи в Барселони погіршуються від матчу до матчу. І ця зустріч в кубку, якщо не усугубить негативну тенденцію, то покаже, що ситуація аж ніяк не зрушила з місця. Тому бажаю Леганесу поставити дуже міцний автобус і дочекатися слушного моменту для завдання нищівного удару! Вперед!
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0
0
Algrab (Костопiль)
29.01.2020 в 18:21
Перемога Леганеса 2-1.
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+1
-2
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Barcelinius (earthman)
29.01.2020 в 19:00
...вообще плохой
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+1
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
29.01.2020 в 19:29
Було б супер! Такий результат би ідеально підкреслив стан речей, що відбуваються в Барсі
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0
-1

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