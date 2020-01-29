Кике Сетьен подтвердил уход Переса из Барселоны и рассказал о возможных трансферах

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен пообщался с журналистами, ответив на главные их вопросы.

"Уход Переса? Это было общее решение с клубом. Я имел с игроком разговор, он четко рассказал о своих планах. Ничего подробно говорить не буду, так как не разглашаю личные беседы.

Трансферы в команду? Я не исключаю этого. С другой стороны, я полностью доволен составом, который у меня есть. Я пришел из грязи и привык работать с тем, что у меня есть", - цитирует испанского наставника Mundo Deportivo.

Напомним, что Карлес Перес сейчас близок к переезду в столицу Италии.