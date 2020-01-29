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Кике Сетьен подтвердил уход Переса из Барселоны и рассказал о возможных трансферах

Испания
(1 голосов)

О трансфере Родриго ничего не было сказано

Кике Сетьен подтвердил уход Переса из Барселоны и рассказал о возможных трансферах
UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен пообщался с журналистами, ответив на главные их вопросы.

"Уход Переса? Это было общее решение с клубом. Я имел с игроком разговор, он четко рассказал о своих планах. Ничего подробно говорить не буду, так как не разглашаю личные беседы.

Трансферы в команду? Я не исключаю этого. С другой стороны, я полностью доволен составом, который у меня есть. Я пришел из грязи и привык работать с тем, что у меня есть", - цитирует испанского наставника Mundo Deportivo.

Напомним, что Карлес Перес сейчас близок к переезду в столицу Италии.

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В статье: Барселона Рома (Рим) Кике Сетьен Карлес Перес
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Комментарии (3)
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Wreck (Киев)
29.01.2020 в 19:31
Перес снова все купил и теперь уходит.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.01.2020 в 19:17
Фраза :"Я пришел из гряз")). Ты ещё не до конца понял в какое дерьмо ты влез. Тебе уже закидают, что с Вальверде было лучше, дальше будет больше. А трансферов на вход не жди. Только на выход. С гнилым руководством ФКБ никто не хочет связываться. И если раньше Барса диктовала условия, то теперь диктуют Барсе...
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ВітяДобрий ніч (Київ)
29.01.2020 в 19:23
Плюс ніхто з перспективних гравців не хоче йти туди, де грає лучшій футболіст персіонного возраста, статус якого вимагає будувати через нього гру, а не розвиватись в команді
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