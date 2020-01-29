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Кике Сетьен подтвердил уход Переса из Барселоны и рассказал о возможных трансферах
О трансфере Родриго ничего не было сказано
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен пообщался с журналистами, ответив на главные их вопросы.
"Уход Переса? Это было общее решение с клубом. Я имел с игроком разговор, он четко рассказал о своих планах. Ничего подробно говорить не буду, так как не разглашаю личные беседы.
Трансферы в команду? Я не исключаю этого. С другой стороны, я полностью доволен составом, который у меня есть. Я пришел из грязи и привык работать с тем, что у меня есть", - цитирует испанского наставника Mundo Deportivo.
Напомним, что Карлес Перес сейчас близок к переезду в столицу Италии.