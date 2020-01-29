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Барселона предложила 100 миллионов евро за форварда Эвертона, но получила отказ

Испания
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Барселона предложила 100 миллионов евро за форварда Эвертона, но получила отказ
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" продолжает искать новые варианты для усиления нападения. Напомним, что серьезную травму получил Луис Суарес.

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По данным Sky Sports, каталонцы обратили свое внимание на бразильца Ришарлисона. Чтобы побыстрее решить вопросы, они предложили 100 миллионов евро (85 миллионов фунтов).

"Ириски" практически сразу ответили отказом. Они не готовы отпускать своего главного игрока в середине сезона. Их главная задача - укреплять состав, а не ослаблять.

Напомним, что ранее каталонцы не смогли подписать нападающего "Валенсии".

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В статье: Барселона Эвертон (Ливерпуль) Ришарлисон
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (35)
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shafran_UA (Рівне)
29.01.2020 в 21:29
Dailymail 2 години тому : Everton 'turn down HUGE £85M bid for Richarlison from Barcelona' as Carlo Ancelotti desperately tries to keep hold of their star man in January
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.01.2020 в 21:18
А чего инфа не соответсвует действительности? Сейчас уже скоро 30 января, пару дней до закрытия трансферного окна. и не такие деньги в ход пойдут за посредственных игроков, когда надо срочно покупать хоть кого-то на замену. Либо сливать сезон.
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0
0
prockop4uck (Киев)
29.01.2020 в 21:21
Потому что ты глупый фан Реала
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0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.01.2020 в 21:14
Теперь я знаю, как я буду называть всех, кого здесь поимели.... Р И Ш А Р Л И С О Н !!!!
Ответить
0
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.01.2020 в 21:01
Заберите у параноика печатную машинку!!!!
Ответить
+1
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.01.2020 в 21:10
баба, тебя поимели.. Радуйся!
Ответить
0
-3
avatar
Romerik (YNWA)
29.01.2020 в 20:56
Дариан, такой вопрос: а тебе не надоело столько строчить ради своих персональный хейтеров. Они ведь не перестанут писать, а у тебя пальцы устанут.. И еще одно - советую поменять начало предложения, а то все уже наизусть знают начало твоих поэм... Лично у меня сегодня везде в интернете только две темы попадаются: коронавирус и твои статьи...
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+1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.01.2020 в 21:00
О том, что и кому надоело, спроси у глупых фанатов Реала... Мне пофиг те, кого ты называешь персональными хейтерами.. Они мне не интересны, их глупые вбросы меня не цепляют, но, признАюсь, мне доставляет необычайное удовольствие правдивой информацией просто уничтожать их...А что касается твоих дух тем на сегодня, сожалею, что ты так убого живешь.... Жизнь так прекрасна, а ты зациклен только на двух темах...Тебе не повезло!!!
Ответить
0
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.01.2020 в 21:03
"Это меня не цепляет". Тебя не то что зацепило, у тебя истерика
0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
29.01.2020 в 21:08
Убого живешь может ты, не знаю(раз так много времени на день уделяешь бесполезной писанине), но факт того что многие новости заполонил этот долбанный инфовиус - это факт. Я ж не говорю что я его специально гуглю. Наоборот пытаюсь максимально игнорировать эти новости, а твои тексты просто поднимают настроения.
+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.01.2020 в 21:11
Бесполезная писанина у тебя и твоих друзей по несчастью... А у меня правда о футболе.. Законспектируй это и больше не позорься!
0
-2
avatar
Romerik (YNWA)
29.01.2020 в 21:23
Так и сделаю, тебе виднее. Пойду займусь делом, а то главный журналист всея юа.футбола не доволен. Не гоже обсуждать правдоруба великофутбольного, и тратить время на написание коротких коментариев по пустиках. Я лучше буду делать какую то роботу, а на досуге почитаю свежий правдивый инсайдик от главного информатора по Барселоне. Благо информация вместительная, и есть что почитать... Спасибо друг, облегчил мне жизнь. Теперь можно спокойно поглощать новости о футболе, а что касается Барселоны и Месси конечно же, так я сразу просто буду искать твой отчет...
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.01.2020 в 20:52
Раньше, про подобные "статьи" я говорил - "ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ!"... Сегодня я уверенно говорю - "КАКАЯ ГНУСНАЯ ЛОЖЬ!" ... Эта информация не то, что не соответствует действительности, но и тупо, целенаправленно вброшена сюда, чтобы развести srach. И этот srach уже развело здесь общество не анонимных глупцов - общество глупых фанатов позорного Реала! Я кое-что поясню всем глупцам, которые тупо набросились на эту информацию, и как голодная собака и обсасывают эту "кость" радуясь жизни... Ну, во-первых, по правилам финансового ФП, Барселона должна до июня 2020 года упорядочить свои финансы и предоставить в УЕФА свои отчеты. Именно поэтому и не состоялась .... пока, сделка по Родриго... Потому что, Барселона хотела, или минимизировать оплату, включив в сделку других игроков, либо произвести оплату частями, чтобы часть уплаченных денег уже было соотнесено на новый финансовый год, который считается после июля... Ну и во-вторых... Пацаны, вас тупо поимели!!! Если вы в google поиск забьёте - "каталонцы обратили свое внимание на бразильца Ришарлисона", то вам откроют ссылки датированные 10 декабря 2018 года! Ау-у-у-у-у , прокопчук, инспектор, базарная баба из винницы и другие, вы хотя бы понимаете, как вас поимели? Вы хотя бы представляете, как вы тупо подставились со своими "умными" комментариями? А ещё эти люди пытаются спорить со мной о футболе... Позор вам!
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0
-2
prockop4uck (Киев)
29.01.2020 в 20:51
Семйон, неси свои чудотворные таблетки, "канадцу" снова плохо
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+1
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.01.2020 в 20:55
Мальчик, тебя поимели!!!
Ответить
0
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.01.2020 в 20:59
ВОТ ЭТО ОПЯТЬ КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОРВАЛО
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+2
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.01.2020 в 21:12
баба, тебя поимели...Радуйся...
0
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.01.2020 в 20:48
Раньше, про подобные "статьи" я говорил - "ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ!"... Сегодня я уверенно говорю - "КАКАЯ ГНУСНАЯ ЛОЖЬ!" ... Эта информация не то, что не соответствует действительности, но и тупо, целенаправленно вброшена сюда, чтобы развести srach. И этот srach уже развело здесь общество не анонимных глупцов - общество глупых фанатов позорного Реала! Я кое-что поясню всем глупцам, которые тупо набросились на эту информацию, и как голодная собака и обсасывают эту "кость" радуясь жизни... Ну, во-первых, по правилам финансового ФП, Барселона должна до июня 2020 года упорядочить свои финансы и предоставить в УЕФА свои отчеты. Именно поэтому и не состоялась .... пока, сделка по Родриго... Потому что, Барселона хотела, или минимизировать оплату, включив в сделку других игроков, либо произвести оплату частями, чтобы часть уплаченных денег уже было соотнесено на новый финансовый год, который считается после июля... Ну и во-вторых... Пацаны, вас тупо поимели!!! Если вы в google поиск забьёте - "каталонцы обратили свое внимание на бразильца Ришарлисона", то вам откроют ссылки с таким названием и статьей, датированной 10 декабря 2018 года..... Ау-у-у-у...прокопчук, инспектор, ода, базарная баба из винницы и другие... вы хотя бы представляете, как вас поимели??? Вы хотя бы представляете, как вы тупо подставились со своими "умными" комментариями.... Ха-ха-ха... Позор вам... А вы еще пытаетесь что-то умничать про футбол под моими комментариями... Позорники!!!
Ответить
0
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.01.2020 в 20:47
Раньше, про подобные "статьи" я говорил - "ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ!"... Сегодня я уверенно говорю - "КАКАЯ ГНУСНАЯ И БРУТАЛЬНАЯ ЛОЖЬ!" ... Эта информация не то, что не соответствует действительности, но и тупо, целенаправленно вброшена сюда, чтобы развести srach. И этот srach уже развело здесь общество не анонимных глупцов - общество глупых фанатов позорного Реала! Я кое-что поясню всем глупцам, которые тупо набросились на эту информацию, и как голодная собака и обсасывают эту "кость" радуясь жизни... Ну, во-первых, по правилам финансового ФП, Барселона должна до июня 2020 года упорядочить свои финансы и предоставить в УЕФА свои отчеты. Именно поэтому и не состоялась .... пока, сделка по Родриго... Потому что, Барселона хотела, или минимизировать оплату, включив в сделку других игроков, либо произвести оплату частями, чтобы часть уплаченных денег уже было соотнесено на новый финансовый год, который считается после июля... Ну и во-вторых... Пацаны, вас тупо поимели!!! Если вы в google поиск забьёте - "каталонцы обратили свое внимание на бразильца Ришарлисона", то вам откроют ссылки с таким названием и статьей, датированной 10 декабря 2018 года..... Ау-у-у-у...прокопчук, инспектор, ода, базарная баба из винницы и другие... вы хотя бы представляете, как вас поимели??? Вы хотя бы представляете, как вы тупо подставились со своими "умными" комментариями.... Ха-ха-ха... Позор вам... А вы еще пытаетесь что-то умничать про футбол под моими комментариями... Позорники!!!
Ответить
0
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.01.2020 в 20:47
Раньше, про подобные "статьи" я говорил - "ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ!"... Сегодня я уверенно говорю - "КАКАЯ ГНУСНАЯ И БРУТАЛЬНАЯ ЛОЖЬ!" ... Эта информация не то, что не соответствует действительности, но и тупо, целенаправленно вброшена сюда, чтобы развести srach. И этот srach уже развело здесь общество не анонимных глупцов - общество глупых фанатов позорного Реала! Я кое-что поясню всем глупцам, которые тупо набросились на эту информацию, и как голодная собака и обсасывают эту "кость" радуясь жизни... Ну, во-первых, по правилам финансового ФП, Барселона должна до июня 2020 года упорядочить свои финансы и предоставить в УЕФА свои отчеты. Именно поэтому и не состоялась .... пока, сделка по Родриго... Потому что, Барселона хотела, или минимизировать оплату, включив в сделку других игроков, либо произвести оплату частями, чтобы часть уплаченных денег уже было соотнесено на новый финансовый год, который считается после июля... Ну и во-вторых... Пацаны, вас тупо поимели!!! Если вы в гугл поиск забьёте - "каталонцы обратили свое внимание на бразильца Ришарлисона", то вам откроют ссылки с таким названием и статьей, датированной 10 декабря 2018 года..... Ау-у-у-у...прокопчук, инспектор, ода, базарная баба из винницы и другие... вы хотя бы представляете, как вас поимели??? Вы хотя бы представляете, как вы тупо подставились со своими "умными" комментариями.... Ха-ха-ха... Позор вам... А вы еще пытаетесь что-то умничать про футбол под моими комментариями... Позорники!!!
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0
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.01.2020 в 20:46
Раньше, про подобные вбросы я говорил - "ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ!"... Сегодня я уверенно говорю - "КАКАЯ ГНУСНАЯ И БРУТАЛЬНАЯ ЛОЖЬ!" ... Эта информация не то, что не соответствует действительности, но и тупо, целенаправлено вброшена сюда, чтобы развести srach. И этот srach уже развело здесь общество не анонимных неадекватов - общество глупых фанатов позорного Реала! Я кое-что поясню всем глупцам, которые тупо набросились на эту информацию, и как голодная собака и обсасывают эту "кость" радуясь жизни... Ну, во-первых, по правилам финансового фейр плей, Барселона должна до июня 2020 года упорядочить свои финансы и предоставить в УЕФА свои отчеты. Именно поэтому и не состоялась .... пока, сделка по Родриго... Потому что, Барселона хотела, или минимизировать оплату, включив в сделку других игроков, либо произвести оплату частями, чтобы часть уплаченных денег уже было соотнесено на новый финансовый год, который считается после июля... Ну и во-вторых... Пацаны, вас тупо поимели!!! Если вы в гугл поиск забьёте - "каталонцы обратили свое внимание на бразильца Ришарлисона", то вам откроют ссылки с таким названием и статьей, датированной 10 декабря 2018 года..... Ау-у-у-у...прокопчук, инспектор, ода, базарная баба из винницы и другие... вы хотя бы представляете, как вас поимели??? Вы хотя бы представляете, как вы тупо подставились со своими "умными" комментариями.... Ха-ха-ха... Позор вам... А вы еще пытаетесь что-то умничать про футбол под моими комментариями... Позорники!!!
Ответить
0
-3
avatar
mr.butters (Одесса)
29.01.2020 в 20:49
там внизу под новостью написано: источник. переходишь на него и читаешь дату "29.01.2020". можно сказать одно - ха-ха-ха.
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.01.2020 в 20:57
Мальчик, тебя поимели!!!
0
-3
dmitroj88
29.01.2020 в 20:28
Эвертон видит, что барсу все разводят на бабки и видимо тоже хотят урвать свой кусок пожирнее пока сепары бьются в предсмертных конвульсиях!
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+2
-1
prockop4uck (Киев)
29.01.2020 в 20:23
Им Гризманна или Коута мало?))) Или ещё одного Дембеле хотят?))))
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+2
-1
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Инспектор ( )
29.01.2020 в 20:12
Придется брать Русина или Супрягу
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+4
-1
oda1979 (Запорожье)
29.01.2020 в 20:22
Да тут минимум 150лямов. За каждого!
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+4
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.01.2020 в 20:11
Никто не хочет с прохиндеями из ФКБ иметь дело. Облом за обломом))))
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+4
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
29.01.2020 в 20:24
Все повертається бумерангом! Розплата за хитрий трансфер Грізмана
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+3
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
29.01.2020 в 20:27
Чи просто некомпетентність керівництва при проведенні швидкої трансферної політики. Рахували спокійно грошики, а тут блін Суарес травмувася
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+2
-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
29.01.2020 в 20:07
Они не готовы отпускать своего главного игрока в середине сезона. Их главная задача - укреплять состав, а не ослаблять. (с)Эх, услышать бы когда-нибудь такие слова из уст президентов наших клубов...
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0
0
oda1979 (Запорожье)
29.01.2020 в 20:21
Это Вы про луцкую Волынь?
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0
0
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Romerik (YNWA)
29.01.2020 в 20:29
Думаю тут имелся в виду весь наш футбол. Хотя это мнение, я считаю, вкрай неверным. И как раз таки президенты наших больших клубов и следуют такому принципу... А игроки страдают...
0
0
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Romerik (YNWA)
29.01.2020 в 20:06
Интересно, соответствует ли эта информация действительности???
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
29.01.2020 в 20:06
Да что ж такое... в е ж мечтают играть в самом великом клубе рядом с самый великим игроком..
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+5
-2

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