Барселона предложила 100 миллионов евро за форварда Эвертона, но получила отказ

Раньше, про подобные "статьи" я говорил - "ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ!"... Сегодня я уверенно говорю - "КАКАЯ ГНУСНАЯ И БРУТАЛЬНАЯ ЛОЖЬ!" ... Эта информация не то, что не соответствует действительности, но и тупо, целенаправленно вброшена сюда, чтобы развести srach. И этот srach уже развело здесь общество не анонимных глупцов - общество глупых фанатов позорного Реала! Я кое-что поясню всем глупцам, которые тупо набросились на эту информацию, и как голодная собака и обсасывают эту "кость" радуясь жизни... Ну, во-первых, по правилам финансового ФП, Барселона должна до июня 2020 года упорядочить свои финансы и предоставить в УЕФА свои отчеты. Именно поэтому и не состоялась .... пока, сделка по Родриго... Потому что, Барселона хотела, или минимизировать оплату, включив в сделку других игроков, либо произвести оплату частями, чтобы часть уплаченных денег уже было соотнесено на новый финансовый год, который считается после июля... Ну и во-вторых... Пацаны, вас тупо поимели!!! Если вы в google поиск забьёте - "каталонцы обратили свое внимание на бразильца Ришарлисона", то вам откроют ссылки с таким названием и статьей, датированной 10 декабря 2018 года..... Ау-у-у-у...прокопчук, инспектор, ода, базарная баба из винницы и другие... вы хотя бы представляете, как вас поимели??? Вы хотя бы представляете, как вы тупо подставились со своими "умными" комментариями.... Ха-ха-ха... Позор вам... А вы еще пытаетесь что-то умничать про футбол под моими комментариями... Позорники!!!