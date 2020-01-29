Барселона предложила 100 миллионов евро за форварда Эвертона, но получила отказ

Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.01.2020 в 20:52
Раньше, про подобные "статьи" я говорил - "ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ!"... Сегодня я уверенно говорю - "КАКАЯ ГНУСНАЯ ЛОЖЬ!" ... Эта информация не то, что не соответствует действительности, но и тупо, целенаправленно вброшена сюда, чтобы развести srach. И этот srach уже развело здесь общество не анонимных глупцов - общество глупых фанатов позорного Реала!
Я кое-что поясню всем глупцам, которые тупо набросились на эту информацию, и как голодная собака и обсасывают эту "кость" радуясь жизни...
Ну, во-первых, по правилам финансового ФП, Барселона должна до июня 2020 года упорядочить свои финансы и предоставить в УЕФА свои отчеты. Именно поэтому и не состоялась .... пока, сделка по Родриго... Потому что, Барселона хотела, или минимизировать оплату, включив в сделку других игроков, либо произвести оплату частями, чтобы часть уплаченных денег уже было соотнесено на новый финансовый год, который считается после июля...
Ну и во-вторых... Пацаны, вас тупо поимели!!! Если вы в google поиск забьёте - "каталонцы обратили свое внимание на бразильца Ришарлисона", то вам откроют ссылки датированные 10 декабря 2018 года! Ау-у-у-у-у , прокопчук, инспектор, базарная баба из винницы и другие, вы хотя бы понимаете, как вас поимели? Вы хотя бы представляете, как вы тупо подставились со своими "умными" комментариями? А ещё эти люди пытаются спорить со мной о футболе... Позор вам!