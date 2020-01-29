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Официально: Сусо переходит в Севилью
"Милан" продолжает перестройку
Опытный испанец Сусо продолжит карьеру в "Севильи". Официальный сайт "красно-белых" подтверждает эту информацию.
"Милан" отправил игрока в аренду, которая расчитана на полгода. После этого "Севилья" сможет выкупить вингера, однако точная сумма не разглашается. В этом сезоне Сусо провел 15 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
¡Oficial!— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 29, 2020
¡@suso30oficial es nuevo futbolista del #SevillaFC! #vamosmiSevilla #WeareSevilla
Ранее сообщалось, что польский форвард "Милана" близок к уходу в Бундеслигу.
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