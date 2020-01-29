Официально: Сусо переходит в Севилью

Опытный испанец Сусо продолжит карьеру в "Севильи". Официальный сайт "красно-белых" подтверждает эту информацию.

"Милан" отправил игрока в аренду, которая расчитана на полгода. После этого "Севилья" сможет выкупить вингера, однако точная сумма не разглашается. В этом сезоне Сусо провел 15 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что польский форвард "Милана" близок к уходу в Бундеслигу.