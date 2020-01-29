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Кубок Испании. 1/8-я финала. Реал на классе громит Сарагосу

Испания
(1 голосов)

Зидану нужна была такая уверенная победа

Кубок Испании. 1/8-я финала. Реал на классе громит Сарагосу
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

От Зидана бесполезно было ожидать экспериментов с составом, хотя без некоторых изменений не обошлось. В частности, в основе увидели Хамеса Родригеса и Луку Йовича, которые нечасто оказываются среди одиннадцати первых футболистов. И Тибо Куртуа на последнем рубеже подменил Альфонс Ареола и не был без работы. Например, в первом тайме потянул классный удар Синдзи Кагавы. В другом эпизоде ​​японец пробил с прицелом под ближнюю штангу, но удар заблокировал защитник. В общем же, Кагава, перешедший в "Сарагосу" летом за три миллиона евро, был главной движущей силой хозяев в атаке.

Кубок Испании. 1/8-я финала. Реал на классе громит Сарагосу - изображение 1

Но "Реал" все равно был сильнее. Голы забивал, можно сказать, на классе. Сначала Варан замкнул прострел Крооса, организованный в ходе розыгрыша углового. А потом Лукас Васкес после передачи того же Крооса расстрелял рамку ударом из центра штрафной зоны.

Во втором тайме "Сарагоса" продолжила попытки выпрыгнуть из штанишек, но ни Кагава, ни Луис Суарес (не тот, а колумбиец) устраивали только бурю в стакане, не больше. А вот Мадрид легко и на классе забил третий мяч, разыграв быструю комбинацию по центру. Винисиус получил мяч, обыгрался с Хамесом, вышел на ударную позицию и элегантно "кинул" мяч мимо голкипера.

После был классный момент у того же Суареса, однако он, в отличие от Бензема, оказавшегося в эпицентре событий несколькими минутами позже, максимум из него не выжал. Вот и вся разница между командами.

"Реал" с размахом проходит в четвертьфинал.

Кубок Испании. 1/8-я финала. Реал на классе громит Сарагосу - изображение 2

Кубок Испании. 1/8-я финала
Сарагоса. Стадион "Ромареда"

"Реал Сарагоса" (ІІ) – "Реал" 0:4
Голы: Рафаель Варан 6, Лукас Васкес 32, Винисиус Жуниор 72, Карим Бензема 79

"Сарагоса": Альваро Ратон, Симон Гриппо, Пичу Атьенза, Энрике Клементе, Дельмас, Иньиго Эгуарас, Альберт Соро (Рауль Гути 74), Мигель Линарес (Луис Суарес 58), Андре Перейра (Алекс Бланко 59), Синдзи Кагава, Джеймс Игбекеме

"Реал": Альфонс Ареола – Дани Карвахаль, Рафаель Варан, Серхио Рамос (Начо Фернандес 68), Марсело – Феде Вальверде, Тони Кроос, Хамес Родригес – Лукас Васкес, Лука Йович (Карим Бензема 73), Винисиус Жуниор (Браим Диас 73)

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В статье: Зинедин Зидан Кубок Испании Реал (Мадрид) "Сарагоса"
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Комментарии (33)
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prosto (Kiev)
30.01.2020 в 00:42
Дембеле или как там его! тоже присунули)) тоже инфа была! сейчас Барсы нет денег!!
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0
prosto (Kiev)
30.01.2020 в 00:41
Есть еще прогнозист и информер прессы!! ник типа дарка или диорен!(не смотрел) писал про Евертонсконо парня 100млн. Нет тамВидаль и 70млн
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 00:46
Типа дарка -это и есть олень. Ведущий прогнозист и инсайдер ресурса))).
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0
0
prosto (Kiev)
30.01.2020 в 00:49
Понял)) Читал иногда)) про Реал есть посыл правильный!! но как Унизил Барсу и Месси!! я Ржалл!!!!!
0
0
prosto (Kiev)
30.01.2020 в 00:33
MES QUE UN CLUB Хороший парень! что то про оленя читал но.... он хороший адекватный парень!!! Anestiso ты про него?
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 00:39
Нет, Меs не олень. Олень здесь один, тот , кто на ветке про Ришарлисона большими буквами всё испоганил))).
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+1
-1
prosto (Kiev)
30.01.2020 в 00:44
Dark? так он неадекват!! инфу искажает!!
+1
0
oda1979 (Запорожье)
30.01.2020 в 00:29
В одни ворота. Но клуб второй лиги, не показатель совсем.
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+2
-1
prosto (Kiev)
30.01.2020 в 00:16
разберусь с глюками сайта! и грамматика в тексте!! как она меня веселит))))))
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0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
30.01.2020 в 00:18
Нашёл крайнего. А может лучше в учебники заглянуть и повторить пройденный материал? Шучу.)
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+1
-1
prosto (Kiev)
30.01.2020 в 00:22
Согласен))) с 12 до сейчас 30 лет!! забыл и русский и суржик(( ей богу магия)))
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
30.01.2020 в 00:41
Хахахаха. Мне 52 и вот этот суржик вообще не ко мне. Мой родной язык английский, поэтому у меня глюки тоже встречаются. Как-то разберёмся.))
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 00:48
Mes, да ты красава, выглядишь на 51, не больше)))
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
30.01.2020 в 00:51
Хахахаха. Приятно, черт подери, спасибо
0
0
prosto (Kiev)
30.01.2020 в 00:13
1 их послалиMES QUE UN CLUB я читал не та ветка! О интересе Барсы К Евертонскому парню! и Видел срач! Просто поясняю что в Лондоне видели агентов Барсы! их послали! инфа!
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 00:15
Ну и правильно сделали)))
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+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
30.01.2020 в 00:17
Ну я понял, что ты хотел сказать, только запятые разбросай по местам и легче читать будет
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+2
0
prosto (Kiev)
30.01.2020 в 00:18
прости! телефон-поезд! да и правда суржик для меня новый)))
0
0
metall5291 (Kharkiv)
30.01.2020 в 00:05
Всех, кто за Реал - победой. Остальным здоровья хорошего настроения.
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0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
30.01.2020 в 00:04
Отнеслись серьезно к матчу и результат на лицо.
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+2
0
prosto (Kiev)
29.01.2020 в 23:59
Матч не смотрел! Скажу одно! что агентов Барсы выдели в Лондоне и Виллиана и Евертонского парнишу отказали
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+3
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
30.01.2020 в 00:03
А королеву Англии видели? Она тоже там проживает ))
Ответить
+1
0
prosto (Kiev)
30.01.2020 в 00:06
Месси или как вас! sky and таблоиды проверенная информация!! я констатирую! для игформации
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
30.01.2020 в 00:08
Ну так об этом уже написано на других ветках. Мы уже читали.)) PS. Алекс меня зовут. )
0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 00:05
Боюсь, що в оленя сьогодні буде суїцидальна спроба. Цілий тиждень в нього чорна смуга. Всі прогнози не в ...ізду)))
Ответить
+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 00:08
То prosto. На шановний Mes користується тільки перевіреними джерелами від Montreal Post))).
+2
-1
prosto (Kiev)
30.01.2020 в 00:09
Месси олень?MES QUE UN CLUB или еще есть люди которие информацию игнорируют?
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
30.01.2020 в 00:12
Обьедени вопрос в одно целое, а то я не совсем понимаю.
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
30.01.2020 в 00:14
ANESTEZIO Всё то ты знаешь, ничего не скроешь.))
0
0
Algrab (Костопiль)
29.01.2020 в 23:55
Прогнозовано...
Ответить
+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.01.2020 в 23:57
Олень прогнозував важкий матч для Реалу і плекав надії на овертайм та серію пенальті)))
Ответить
+4
-2
avatar
Romerik (YNWA)
30.01.2020 в 00:00
А эта информация соответствует действительности??? Или ты тут самовыводами решил занятся...непорядок
+2
0
Algrab (Костопiль)
30.01.2020 в 00:02
Дійсності відповідає інформація,що дописувач типу з Монреалю-олень:)
+2
-1

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