Кубок Испании. 1/8-я финала. Реал на классе громит Сарагосу

От Зидана бесполезно было ожидать экспериментов с составом, хотя без некоторых изменений не обошлось. В частности, в основе увидели Хамеса Родригеса и Луку Йовича, которые нечасто оказываются среди одиннадцати первых футболистов. И Тибо Куртуа на последнем рубеже подменил Альфонс Ареола и не был без работы. Например, в первом тайме потянул классный удар Синдзи Кагавы. В другом эпизоде ​​японец пробил с прицелом под ближнюю штангу, но удар заблокировал защитник. В общем же, Кагава, перешедший в "Сарагосу" летом за три миллиона евро, был главной движущей силой хозяев в атаке.

Но "Реал" все равно был сильнее. Голы забивал, можно сказать, на классе. Сначала Варан замкнул прострел Крооса, организованный в ходе розыгрыша углового. А потом Лукас Васкес после передачи того же Крооса расстрелял рамку ударом из центра штрафной зоны.

Во втором тайме "Сарагоса" продолжила попытки выпрыгнуть из штанишек, но ни Кагава, ни Луис Суарес (не тот, а колумбиец) устраивали только бурю в стакане, не больше. А вот Мадрид легко и на классе забил третий мяч, разыграв быструю комбинацию по центру. Винисиус получил мяч, обыгрался с Хамесом, вышел на ударную позицию и элегантно "кинул" мяч мимо голкипера.

После был классный момент у того же Суареса, однако он, в отличие от Бензема, оказавшегося в эпицентре событий несколькими минутами позже, максимум из него не выжал. Вот и вся разница между командами.

"Реал" с размахом проходит в четвертьфинал.

Кубок Испании. 1/8-я финала

Сарагоса. Стадион "Ромареда"

"Реал Сарагоса" (ІІ) – "Реал" 0:4

Голы: Рафаель Варан 6, Лукас Васкес 32, Винисиус Жуниор 72, Карим Бензема 79

"Сарагоса": Альваро Ратон, Симон Гриппо, Пичу Атьенза, Энрике Клементе, Дельмас, Иньиго Эгуарас, Альберт Соро (Рауль Гути 74), Мигель Линарес (Луис Суарес 58), Андре Перейра (Алекс Бланко 59), Синдзи Кагава, Джеймс Игбекеме

"Реал": Альфонс Ареола – Дани Карвахаль, Рафаель Варан, Серхио Рамос (Начо Фернандес 68), Марсело – Феде Вальверде, Тони Кроос, Хамес Родригес – Лукас Васкес, Лука Йович (Карим Бензема 73), Винисиус Жуниор (Браим Диас 73)