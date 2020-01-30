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С размахом. Сарагоса - Реал 0:4. Обзор матча и видео голов
Сарагоса - Реал ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.01.2020 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол
"Реал" легко справился с "Сарагосой" в 1/8-й финала Кубка Испании и прошел в четвертьфинал. Зинедин Зидан выпустил почти основной состав, которому удалось проявить свой класс. Ранний гол Варана, затем точный удар Лукаса Васкеса определили судьбу поединка. Контрольный двойной выстрел состоялся уже в конце встречи – голы Винисиуса и Бензема.
Смотрите видеообзор матча 1/8-й финала Кубка Испании "Сарагоса" - "Реал".
Кубок Испании. 1/8-я финала
Сарагоса. Стадион "Ромареда"
"Реал Сарагоса" (ІІ) – "Реал" 0:4
Голы: Рафаель Варан 6, Лукас Васкес 32, Винисиус Жуниор 72, Карим Бензема 79