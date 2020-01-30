С размахом. Сарагоса - Реал 0:4. Обзор матча и видео голов

"Реал" легко справился с "Сарагосой" в 1/8-й финала Кубка Испании и прошел в четвертьфинал. Зинедин Зидан выпустил почти основной состав, которому удалось проявить свой класс. Ранний гол Варана, затем точный удар Лукаса Васкеса определили судьбу поединка. Контрольный двойной выстрел состоялся уже в конце встречи – голы Винисиуса и Бензема.

Смотрите видеообзор матча 1/8-й финала Кубка Испании "Сарагоса" - "Реал".

Кубок Испании. 1/8-я финала

Сарагоса. Стадион "Ромареда"