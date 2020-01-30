Зидан: Вижу много позитивных вещей, но Реал еще ничего не выиграл

Главный тренер "Реал" Зинедин Зидан высказался о матче с "Сарагосой" (4:0) в 1/8 финала Кубка Испании.

– С самого начала и до конца матча мы играли с очень серьезным настроем – как в защите, так и в атаке. И это против команды, которая хорошо выступала до этого.

Забивание голов – дело каждого футболиста, любой может сделать результат. Я рад за тех, кто отличился, но хорошо и то, что мы не пропустили. Нас все время критикуют за то, что мы не забиваем, что нам чего-то не хватает, а сегодня мы забили четыре мяча.

Хорошо, что сегодня все были вовлечены в игру. Но в субботу у нас трудный матч, и нужно будет действовать еще лучше.

Не проигрываем 20 матчей? У нас все хорошо, мы хотим и дальше делать правильные вещи, но каждый следующий матч – как экзамен для нас.

Есть много очень хороших команд, и мы довольны тем, что делаем. Но до конца сезона еще много матчей. Я вижу много позитивных вещей в команде, но "Реал" еще ничего не выиграл. Мы должны продолжать то, что делаем, – цитирует Зидана издание "As".