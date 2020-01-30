Барселона - Леганес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

"Барселона" под руководством Кике Сетьена не впечатляет. В последнем туре Ла Лиги каталонцы уступили "Валенсии" 0:2, перед тем едва вымучили победу с "Гранадой" и были в шаге от вылета из Кубка Испании от "Ибицы". Так что теперь каждый новый матч для "Барселоны" – испытание.

Таковым станет и поединок 1/8-й финала Кубка против "Леганеса". Начало – 30-е января 2020-го года в 20:00. Текстовая онлай-трансляция – в матч-центре UA-Футбол >>>. В разделе "Испания" – анонс и прогноз поединка от Игоря Семйона >>>.

Смотрим прямой эфир матча "Барселона" - "Леганес" благодаря сигналу MEGOGO.

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