Азар возобновил тренировки с общей группой мадридского Реала

Бельгийский вингер в скором времени сможет надеть футболку "Реала" в официальном матче – нападающий мадридского коллектива получил травму в ноябре прошлого года, в матче ЛЧ против "Пари Сен-Жермен" – спустя 2 месяца начали появляться новости о возвращении Эдена на поле, он пропустил 14 официальных поединков.

Пресс-служба "сливочных" сообщает, что процесс восстановления 29-летнего бельгийского исполнителя близится к своему завершению. На фотографии видно, что Азар работает с мячом и участвует в двухсторонке.

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В текущем сезоне Эден сыграл за "королевский клуб" 13 матчей (1 гол и 1 результативная передача). Вряд ли Азар сыграет с "Атлетико" в мадридском дерби, но он точно будет иметь шансы сыграть в четвертьфинале Кубка Испании или же с "Осасуной" (9 февраля) в рамках очередного тура Ла Лиги. Зидан хочет, чтобы бельгиец был готов к первой встрече с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов (16 февраля).