Герой футбольного дня. Александер Исак

"Реал Сосьедад" – заметный игрок на европейском трансферном рынке. Антуан Гризманн, Иньиго Мартинес, Асьер Ильярраменди, Альваро Одриосола – это относительно свежие продажи сан-себастьянского клуба из категории "30+". За каждого из этих игроков "Реал Сосьедад" забирал тридцать или более тридцати миллионов евро.

Такая политика позволяет и даже заставляет тратить деньги. Покупают как уже сложившихся игроков, так и тех, кто только может выстрелить в ответ на выданные авансы. Александре Исак – именно из таковых.

Швед перешел в "Реал Сосьедад" за 6,5 миллионов евро с дортмундской "Боруссии" в июле 2019-го. А в свое время переезжал в Дортмунд как один из самых перспективных игроков Европы. Однако в Германии швед не прижился, и процессу становления не способствовала даже аренда в "Виллема II". А вот в "Реал Сосьедаде" Александер действительно хорошо себя проявляет. Впрочем, продуктивной получается вторая часть сезона.

В первой Александер получал меньше времени и тренерского доверия. А вот когда стало известно, что "Реал Сосьедад" может покинуть Виллиан Жозе, которого сватают в "Тоттенхэм", Исак нашел свое место в коллективе. Начиная с декабря месяца, он забил восемь голов в десяти матчах (в том числе и в ворота "Барселоны"). Тогда как в 16-и матчах первой части сезона забил лишь дважды.

Пять из этих голов – в Кубке Испании, однако это не умаляет заслуг молодого шведа. Тем более, что "Реал Сосьедад" на пути в четвертьфинал одолел уже двух элитных соперников. Можно спрогнозировать, что вскоре акции Александера Исака резко пойдут вверх.