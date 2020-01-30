Барселона может подписать 20-летнего форварда Браги

Ну как сказать финтил.. феерил. Фати тоже финтил..феерил. Но он очень юный. Так и с Дембеле. Он в Дортмунде отыграл только один сезон. Ну еще рано было ему до основы топ-клуба. Басре тогда надо было брать ребят потоповее. Типо Гризманна, Азара, Стерлинга и им подобным.