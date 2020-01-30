Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона может подписать 20-летнего форварда Браги
С топ игроками договорится не удалось
"Барселона" продолжает искать нового форварда на трансферном рынке. Травма Луиса Суареса очень сильно подвела команду.
По данным испанского источника Mundo Deportivo, каталонский клуб обратил внимание на форварда Франсишку Тринкана. Юный португалец сейчас выступает за "Брагу".
"Барселона" намерена арендовать 20-летнего Франсишку, а в конце сезоне выкупить его контракт за 20 миллионов. Ранее в его подписании был заинтересован "Ювентус", но предложение не устроило "Брагу".
В текущем розыгрыше чемпионата Португалии, Тринкан забил 2 гола в 11-ти матчах.