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Барселона может подписать 20-летнего форварда Браги

Испания
(1 голосов)

С топ игроками договорится не удалось

Барселона может подписать 20-летнего форварда Браги
UA-Футбол
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"Барселона" продолжает искать нового форварда на трансферном рынке. Травма Луиса Суареса очень сильно подвела команду.

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По данным испанского источника Mundo Deportivo, каталонский клуб обратил внимание на форварда Франсишку Тринкана. Юный португалец сейчас выступает за "Брагу".

"Барселона" намерена арендовать 20-летнего Франсишку, а в конце сезоне выкупить его контракт за 20 миллионов. Ранее в его подписании был заинтересован "Ювентус", но предложение не устроило "Брагу".

В текущем розыгрыше чемпионата Португалии, Тринкан забил 2 гола в 11-ти матчах.

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В статье: Барселона Брага Франсишку Тринкан
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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
30.01.2020 в 19:06
Ну с этим вьюношей ЛЧ и чемпионат Испании точно в кармане. Менеджмент Барсы чертовы гении просто:)))
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Dimka26 (Чернигов)
30.01.2020 в 18:59
Очередная истерика на трансферном рынке от Барсы. Помню точно так же они впопыхах начали подписывать посредственных игроков как для топ-уровня Дембеле и Паулиньо, когда продали Неймара. Сомневаюсь, что они сейчас за эти два дня смогут найти действительно полезного игрока топ уровня на этот сезон.
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oda1979 (Запорожье)
30.01.2020 в 19:06
Ну Дембеле в Дортмунде таки финтил и феерил. Так что, покупка была оправдана
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Dimka26 (Чернигов)
30.01.2020 в 19:11
Ну как сказать финтил.. феерил. Фати тоже финтил..феерил. Но он очень юный. Так и с Дембеле. Он в Дортмунде отыграл только один сезон. Ну еще рано было ему до основы топ-клуба. Басре тогда надо было брать ребят потоповее. Типо Гризманна, Азара, Стерлинга и им подобным.
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neutral fan (White Church)
30.01.2020 в 18:48
Ого, такими темпами, вони скоро почнуть шукати форварда в УПЛ.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 18:31
Барса пошла по белу свету с протянутой рукой))). Продай нам хоть кого нибудь))). Мы честные, честное слово Бармалея)))
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Krivbass6 (Кривой Рог)
30.01.2020 в 18:48
100%
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