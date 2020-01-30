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Волки теряют капитана: Флоренци перешел в Валенсию
Полузащитник отправился покорять Ла Лигу
"Валенсия" объявила о подписании полузащитника Алессандро Флоренци. Информацию об этом сообщила пресс-служба испанской команды.
Тип сделки - аренда, которая расчитана до лета 2020 года. После этого итальянец вернется в "Рому", которая воспитала его как футболиста. В текущем сезоне он провел 18 матчей.
January 30, 2020
Сам Флоренци настаивал на данном переходе. В команде Фонсеки он потерял место в старте, а без игровой практики он мог не поехать на Евро-2020.
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