Официально: Пако Альксасер перешел в Вильярреал

Пако Алькасер вернулся в Испанию. 26-летний форвард подписал контракт с "Вильярреалом".

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По официальным данным, соглашение с игроком расчитано на 5 с половиной лет. Сумма трансфере не разглашается, но по данным сайта Transfermarkt, переход обошелся "субмаринам" в 23 миллиона евро.

Алькасер последние полтора сезона играл за немецкую "Боруссию". Прекрасно проведя первый год (19 голов в 30-ти матчах), сейчас его результативность понизилась. Он выпал из стартового состава, проведя в сезоне 13 матчей.