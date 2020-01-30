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Официально: Пако Альксасер перешел в Вильярреал

Испания
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"Желтые субмарины" серьезно усилились

Официально: Пако Альксасер перешел в Вильярреал
UA-Футбол
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Пако Алькасер вернулся в Испанию. 26-летний форвард подписал контракт с "Вильярреалом".

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По официальным данным, соглашение с игроком расчитано на 5 с половиной лет. Сумма трансфере не разглашается, но по данным сайта Transfermarkt, переход обошелся "субмаринам" в 23 миллиона евро.

Алькасер последние полтора сезона играл за немецкую "Боруссию". Прекрасно проведя первый год (19 голов в 30-ти матчах), сейчас его результативность понизилась. Он выпал из стартового состава, проведя в сезоне 13 матчей.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Пако Алькасер Вильярреал
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